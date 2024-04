Ricardo López Murphy cargó contra el gobierno de Javier Milei: "La caída económica es enorme"

En tanto, cruzó a Milei luego de que en un evento expresara que "la economía va a subir como pedo de buzo" y expuso su malestar. "Es una grosería inaceptable para un Presidente. Las groserías me caen muy mal, degrada a la sociedad. Pretendería que nuestros presidentes nos eleven, que no sea un carrero. No simpatizo con los malos tratos. Las barbaridades e insultos dichos por el Presidente le hacen mal al país", marcó.

Por otro lado, se refirió a la Marcha Federal Universitaria: "Hay un enorme desorden. Vi la marcha con una gran tristeza. Deberíamos tener otros debates. No comparto ninguna de las dos posiciones. La sociedad tiene que ser repensada. No me parece bien que las universidades trabajen a fondo perdido y no se hayan auditado nunca".

Por último, el economista criticó el nuevo proyecto de Ley Ómnibus por su contenido sobre las pequeñas y medianas empresas. "No beneficia a las pymes. Nosotros no tenemos que hacer regímenes excepcionales, tenemos que ser iguales con todos", pidió.

La actividad económica se desplomó 3,2% en febrero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este martes el el estimador mensual de actividad económica (EMAE) en el que reveló que en febrero se registró una caída de 3,2% respecto al mismo mes de 2023.

El indicador desestacionalizado disminuyó 0,2% y el indicador tendencia-ciclo lo hizo en 0,5%, ambos respecto al mes anterior. De esta manera, la actividad económica retrocedió un 7,5% en los primeros dos meses del años. En febrero ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual.

Con relación a igual mes de 2023, siete sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que se destacan Pesca (+31,6% ia) y Explotación de minas y canteras (11,7% ia).

El sector Explotación de minas y canteras (+11,7% ia) fue, a su vez, el de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguido por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+5,5% ia).

Por su parte, ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Construcción (-19,1% ia) e Intermediación financiera (-12,1% ia). Junto con Industria manufacturera (-8,4% ia) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,5% ia) aportan 3,1 puntos porcentuales a la caída interanual del EMAE.