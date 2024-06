Qué dijo Patricia Bullrich sobre la salida de su número dos y la denuncia por corrupción

La ministra de Seguridad aseguró que echó a Vicente Ventura Barreiro por cuestiones de "transparencia" y que "no tiene que ver con la interna del PRO". "Me dolió mucho", reconoció.

"No tiene que ver con el PRO ni la interna del PRO. Tiene que ver con algo que he pregonado toda la vida: la transparencia en la gestión. Cuando veo algo que no me gusta, la decisión es inmediata", aseguró la funcionaria, quien también denunció al exsecretario de Seguridad ante la Oficina Anticorrupción.