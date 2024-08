Polémico: el Gobierno le sugirió a Axel Kicillof recortar ministerios para subsidiar el boleto de colectivo

El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que a partir del próximo domingo 1° de septiembre el Gobierno dejará de pagar los subsidios para los colectivos del AMBA que no sean de jurisdicción naciona l y le sugirió al gobernador bonaerense Axel Kicillof que cierre algunos ministerios para financiar el boleto de colectivos y no “perjudicar a 450 mil bonaerenses”.

Luego agregó que "sobre colectivos que sólo circulan en la Provincia, en julio Axel Kicillof se comprometió a sostener la Red SUBE como lo hacen todos los gobernadores del país. Ahora quiere cancelarlo perjudicando a 450.000 bonaerenses".

"Nos haremos cargo de subsidios de las líneas de jurisdicción nacional. Todo lo demás, como pasa en el Interior, es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones", agregó Adorni, quien remarcó: "no van a ser pagados los subsidios ni transferidos por el Gobierno nacional".

La Ciudad confirmó que mantendrá su parte del subsidio a la tarifa de colectivos

La Ciudad confirmó que mantendrá la parte del subsidio que aporta a los colectivos porteños y le pidió al Gobierno nacional que "no retire" su porción porque "si no hay subsidio, las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar".

Así lo anunció el jefe de Gobierno porteño, Macri, durante la conferencia de prensa que brindó este miércoles por el lanzamiento de la aplicación Ciudad Bilingüe. "La Ciudad de Buenos Aires hoy paga el 55% del subsidio que tienen las 31 líneas de la Ciudad, y tiene la decisión de sostener su porción del subsidio", informó.

También señaló que continúan las negociaciones "con el Gobierno nacional para que no retire su porción del subsidio de la tarifa, porque creemos que es un momento donde la gente no está en condiciones de absorber un aumento de esa magnitud". Según estimaciones de su gestión, el pasaje sin subsidio podría alcanzar los $863.

Macri adelantó que "vamos a seguir dialogando política y técnicamente con el Gobierno nacional" para generar "una mesa de trabajo que no requiere mucho más de un mes". "La transferencia de la Policía, mucho más compleja que esta discusión, se hizo en un mes. En el subte, en su momento, se avanzó tremendamente rápido", ejemplificó.

"Podemos sentarnos, es lo que le hemos planteado al Gobierno nacional, y hacer la transferencia como corresponde. Si me pasás las potestades, tienen que ser completas. Esto es como que vos me digas 'cuidame la casa' pero no me das las llaves para hacerlo", cuestionó.

"Esperamos poder lograr un marco de diálogo para que el Gobierno nacional no se retire de ese subsidio porque, como más de una vez el Presidente ha dicho, la ley de gravedad existe. Y si no hay subsidio, seguramente las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar, y ninguna de las dos cosas son buenas", concluyó.