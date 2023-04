Pichetto "Las PASO no están en la genética del peronismo"

El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones de 2019 se refirió a la decisión que comunicó este viernes el presidente Alberto Fernández de no ir por la reelección. "Me pareció un hecho inevitable. Todos estábamos esperando el momento. No me sorprendió", afirmó, en diálogo con Mauro Federico en Debate Final.