Patricia Bullrich refutó a Victoria Villarruel por las Fuerzas Armadas: "Hay que sacarlas de la penitencia"

En tal sentido, le respondió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien expuso su rechazo a la intervención militar en puntos de seguridad interna. "Yo creo que ella está más volcada a penar que la historia puede repetirse en las Fuerzas Armadas pero yo estoy convencida de que la gran decisión que deben tomar los gobiernos es dar saltos en la historia que permitan que nunca más se pueda repetir los malos momentos de nuestra historia", manifestó.

"Yo reivindico al Ejército argentino, al actual, al pasado, el de San Martín. No reivindico el Ejército de los golpes militares, ni reivindico las prácticas de parte de las Fuerzas Armadas en la dictadura, que fueron total y absolutamente fuera del Estado de Derecho y fuera de nuestra Constitución", agregó sobre el rol de las fuerzas.

La sugerencia de Bullrich a Pullaro: "Santa Fe tendría que duplicar o triplicar la cantidad de policías"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le recomendó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que la Policía provincial refuerce la presencia en las zonas calientes de la ciudad de Rosario debido a las limitaciones con las que cuenta la Nación.

"Deben entender que la Policía de Santa Fe tendría que duplicar o triplicar la cantidad de efectivos, tiene un problema de cantidad, y además es muy importante que los que trabajan sobre drogas sean efectivos que pasen determinadas pruebas de integridad", sugirió Bullrich en una entrevista en La Nación +.

La ministra recordó que la cartera que conduce envió 450 gendarmes para reforzar los 3 mil que ya trabajan en la provincia en la lucha contra las bandas narcos pero señaló que ya no puede seguir enviando más efectivos.

"No podemos abandonar la frontera, es por donde ingresa la droga todo el país. Nos dicen que llevemos todo a Rosario y no podemos hacer eso. No puedo dejar Buenos Aires sin investigación ni la frontera sin protección. Gendarmería está en 800 puntos del país", indicó.

En coordinación con el ministro de Defensa, Luis Petri, el Gobierno trabaja en la actualización de una nueva Ley de Seguridad Interior que le otorgue mayores facultades a las Fuerzas Armadas de Seguridad.

"Desde mi punto de vista, el terrorismo es una de las hipótesis de conflicto. Lo que pasa en Rosario es el amedrentamiento concreto a la sociedad mediante el uso del terror", definió Bullrich.