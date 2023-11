Oil Combustibles: los argumentos de la defensa para pedir la absolución de De Sousa

Con una presentación basada en 9 ejes, el abogado Carlos Beraldi desmintió las falsas hipótesis y mitos instalados alrededor de la causa. Se probó que leyeron mal los balances y no existió "fondeo" por acceder a planes de pago.

El abogado Carlos Beraldi argumentó que los fiscales no sólo no probaron cargos, sino que todas las pruebas desmintieron una causa “montada” en instrucción. Los videos de la declaración de los testigos fue una de las pruebas más contundentes: la defensa demostró que se leyeron mal los balances y no existió “fondeo” por acceder a planes de pago.