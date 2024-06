Nuevo escándalo en el Gobierno: la directora de PAMI de Santiago del Estero denunció sobresueldos y extorsión

El informe de Minuto Uno estableció que la funcionaria cobraba $2.600.000 mensuales y tenía que aportar el 25%, el equivalente a 600 mil pesos. "Cuando aceptó el puesto, también aceptó las condiciones: donar parte del sueldo. Se lo piden los dos representantes que fueron candidatos a diputados, Beatriz Luján e Ítalo Cioccolani, le dicen que todos los que asumían iban a donar parte del salario", indicó la comunicadora.

En tal sentido, en el programa que conduce Gustavo Sylvestre, detallaron cómo siguió la situación: "Empezó a donar el 25% de su sueldo, o sea, 600 mil pesos desde enero a marzo. Entonces, de a poco comenzó a preguntarse a dónde va esta plata y luego renunció al cargo".

Coronel: "Se tenía que distribuir a diferentes números de CBU"

La extitular del PAMI de Santiago del Estero, Marcela Coronel, expuso la situación en una entrevista radial: "La primera transferencia hace referencia a varias cuentas, el total es más de 600 mil pesos y se tenía que distribuir a diferentes números de CBU".

"Supuestamente eran para el pago del alquiler, para el pago de la arquitecta, para el pago de insumos en librería. En ningún momento me he negado a hacer los aportes, que yo sé que eran para beneficio del espacio de La Libertad Avanza. Es algo que me pidió Betty Luján desde un primer momento. La sorpresa ha sido cuando me piden el 25%", relató la doctora.

La situación escaló al corto tiempo: "Me desvincularon del grupo y vino el problema de la extorsión a través de un mensaje de voz de Ítalo, actual director de Anses de la provincia, donde dice que me van a pasar cosas".