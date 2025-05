Miembros del Poder Judicial y referentes de infancias rechazaron el dictamen para bajar la edad de imputabilidad

“Hemos expresado reiteradamente nuestras opiniones en diferentes ámbitos sobre la derogación de la ley 22.278, advirtiendo que la nueva ley que rija el sistema penal juvenil debe adecuarse a los principios de derechos humanos”, señala el escrito.

En referencia al dictamen logrado en la reunión plenaria de comisiones de la Cámara alta sostienen que “no recepta las Recomendaciones y Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, generando un sistema regresivo en nuestra legislación y desvirtuando el principio de especialidad”.

Por tal motivo, “de aprobarse, colocaría a nuestro país ante la posibilidad de denuncias (que muchos de nuestros organismos podrían realizar) y condenas por parte de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos”.

Además, argumentaron: "El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General N° 24 (2019), encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada (por ejemplo 15 o 16 años) a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

A lo que se suma, con mayor relevancia aún, “que en las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, el Comité ha manifestado su seria preocupación por la falta de avances en la aplicación de sus recomendaciones anteriores y ha instado al Estado Argentino a armonizar plenamente su sistema de justicia de menores con la Convención, incluida la derogación de la Ley N° 22.278 y manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y sin endurecer las penas”.

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO SOBRE JUSTICIA PENAL JUVENIL.pdf

Todos los firmaron recordaron que “la Ley Penal Juvenil debe adecuarse a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados de derechos humanos, manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal; promoviendo activamente medidas no judiciales para las y los no punibles (políticas públicas), y para las y los adolescentes punibles justicia restaurativa; la aplicación de penas no privativas de libertad como medida de último recurso y durante el periodo de tiempo más breve posible, que se revisen periódicamente con vistas a su supresión o morigeración; y prohibir la imposición de cadena perpetua a personas por actos cometidos durante la menor edad”.

Quiénes firmaron el comunicado en contra de la baja de edad de imputabilidad

Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación

Marisa Graham, defensora de los Derechos de NNyA

Facundo Hernández, defensor adjunto de NNyA

César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU)

Gustavo Daniel Moreno, secretario general de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF)

Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto

Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura

Gabriel Savino, defensor del Pueblo de Santa Fe

Rossana Marlí Franco, defensora de NNyA de Misiones

Leandro Javier Drube, defensor de NNyA de Santiago del Estero

Amelia López, defensora de NNyA de Córdoba

Juan Pablo Meaca, defensor de NNyA de La Pampa

Fernando Avila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal

Baja de imputabilidad a los 14 años: tras el dictamen de mayoría, como sigue el camino legislativo

La propuesta de Régimen Penal Juvenil en plenario de Diputados, pasará al recinto para ser debatido y votado en una sesión aún sin fecha prevista. El proyecto, que cuenta con el acompañamiento de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica, superó en firmas al dictamen de Unión por la Patria (UxP), el cual mantiene los 16 años como umbral mínimo de punibilidad.

Según explicaron sus impulsores, las penas de privación de la libertad no podrá aplicarse en caso de condenas menores a los 10 años, siempre que el menor no haya cometido un delito grave como homicidio, abuso sexual o secuestro. El texto obtuvo 77 firmas (necesitaba 73 como mínimo) en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, presidida por la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), de Familias, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR); de Presupuesto, que encabeza José Luis Espert (La Libertad Avanza); y de Justicia, que conduce el libertario Manuel Quintar.