Máximo Kirchner apuntó contra Mauricio Macri por impulsar la condena contra Cristina: "Un burro"

Máximo Kirchner: "Macri no existe, es invotable".

Máximo Kirchner no esquivó la polémica sobre la PlayStation: "Obvio que..."

Máximo Kirchner C5N

En ese sentido, señaló que "eso habla de la debilidad de lo que han hecho" y mencionó al espacio liderado por el expresidente desde donde "primero intentaron con Ficha Limpia", pero ante el fracaso del proyecto en el Senado "rompieron el vidrio de emergencia y tuvieron que sacar a estos tres señores que acuden en ayuda de un sistema económico más allá de la figura de Milei y mucho más cercano a la figura de Macri, donde se garanticen los privilegios".

Ante este planteo, sostuvo que "a Macri no lo vota nadie". "El seniority electoral de Macri no existe, es invotable. No fue reelegido a pesar de que le dieron 50 mil millones del Fondo", apuntó.

Por último recordó que Macri gobernó ejerciendo "persecución a los opositores y un sistema judicial que hacía lo que el decía" y con "inteligencia sobre los opositores y hasta sobre los integrantes de su propia fuerza política". "Un burro", sentenció de manera contundente.