Mauricio Macri en modo aliado de Javier Milei y Luis Caputo: "Hicieron un milagro"

El expresidente destacó la tarea del mandatario y del ministro de Economía, aunque minimizó las críticas sobre Cancillería: "No debe creer que hay caza de brujas ahí y que le pueden hacer votar lo que no quiere".

En tal sentido, dijo "tengo una excelente relación humana y personal con el presidente Milei. Me da un trato y me tiene paciencia porque cuando comemos milanesas es a verdad limpia. El escucha y aunque no le guste, escucha. La Argentina tiene un problema mayúsculo de confianza porque ha fallado con defaults, hiperinflaciones. Recuperar ese elemento es central para que la gente traiga su plata e invierta. La confianza se la da un sistema económico".

En relación al episodio del despido fulminante de Diana Mondino de la Cancillería, Macri afirmó: "Lo informan mal a nuestro presidente. Hay dos lugares donde la gente acata la orden: las fuerzas de seguridad y militares es uno, y la cancillería es el otro. Es un lugar muy disciplinado. La limpieza, que ya la había empezado Mondino, es lo que nombró Alberto Fernández y Massa, que no tiene nada que ver con la gente de carrera. Bajar los privilegios y pagar Ganancias. No creer que hay caza de brujas ahí y que le pueden hacer votar lo que no quiere. Lo que quiera votar. Si no está de acuerdo con su canciller, podía cambiarlo. No hay tal conspiración, para nada"

Más adelante, Macri se refirió a uno de sus temas favoritos: las compañías de aviación low cost y su compleja competencia con la línea de bandera: "¿Por qué Aerolíneas todavía está volando? -se preguntó el expresidente y fue mas terminante- Hay que desarmar Aerolíneas. Es inviable con estos sindicalistas. Hay que apoyar a las líneas aéres que están llegando y van a contratar al 70% del personal que trabaja en Aerolíneas. ¿Cómo sigue volando a nivel internacional, que es donde más plata pierde? ¿Cómo vamos a cerrar el año sin cerrar una empresa del Estado?. Estas cosas me vuelven loco", remató.