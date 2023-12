Martín Lousteau, sobre el DNU de Javier Milei: "Es inválido, hay que reemplazarlo por leyes"

"Pero este DNU tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos. En el contenido del Mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente. Otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso", sostuvo.

Lousteau planteó su objeción sobre la forma de implementar las reformas y remarcó que "los DNU no se pueden modificar: se aprueban o rechazan enteros". "Además, con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro Mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos. Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma", subrayó.

"El respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad. Es sano hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaría uno si un presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte impacto para amplios sectores; 3) hubiera hecho exhibicionismo de fuerzas de seguridad y 4) dictado un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad. Así no funciona una democracia plena", expresó.

Finalmente, propuso que "el Presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente".

"Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos", concluyó.

Las principales definiciones del Presidente en cadena nacional

"Hoy comenzamos el camino de la reconstrucción".

"El problema no es el chef sino la receta".

"Es una doctrina que considera que los políticos son Dios. Pues bien, nosotros hemos venido a decirles que los políticos son las causas de nuestros problemas".

"El saldo es el país que recibimos, la peor herencia de la historia".

"Un país que ha emitido dinero por 20 puntos del PBI para financiar ese gasto público".

"Esta crisis tiene su origen en el déficit fiscal. Y a lo largo de nuestra historia 20 crisis han tenido origen fiscal".

"La Argentina es el máximo defaulteador serial del mundo".

"La emisión monetario como se ha demostrado empíricamente es la única causa de la inflación".

"Para solucionar los problemas que causan los distintos mecanismos que produce el déficit los políticos introducen controle de precios, cepos...".

"El empleo privado está estancado en 6 millones de puestos de trabajo hace una década".

"Seis de cada diez chicos entre 0 y 14 años son pobres".

"Podemos comenzar hoy estas regulaciones que pretenden soluciones pero

"Entre muchas reformas el Decreto incluye: 1- La derogación de la Ley de alquileres, para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea", 2- derogación de la Ley de Abastecimiento, para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos., 3- derogación de la Ley de Góndolas... son algunas de las 30 leyes que serán derogadas".

"Este solo es el primer paso, en los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias... los legisladores deberán elegir en ser parte de este cambio..."

"Quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen".

Las leyes que deroga y las reformas: 30 puntos clave del megadecreto de Javier Milei

Entre las principales medidas anunciadas:

1. Derogación de la Ley de Alquileres: para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea.

2. Derogación de la Ley de Abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos.

3. Derogación de la Ley de Góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos.

4. Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados actores del poder.

5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas.

6. Derogación de la Ley de Promoción Industrial.

7. Derogación de la Ley de Promoción Comercial.

8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.

9. Derogación del régimen de sociedades del Estado.

10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.

11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.

12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional.

13. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.

14. Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

15. Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera.

16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.

17. Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.

18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.

19. Implementación de la política de cielos abiertos.

20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes.

21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada.

22. Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.

23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.

24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.

25. Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos.

26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.

27. Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran.

28. Desregulación de los servicios de internet satelital.

29. Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo.

30. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.

Milei aclaró que estas medidas son solo una parte del contenido del DNU, ya que son más de 300 reformas diseñadas para desarmar regulaciones.