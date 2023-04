Madres de Plaza de Mayo: "La patria y pueblo están en peligro"

Sara Mrad, de la filial Tucumán, señaló que "la patria y nuestro pueblo están en peligro y estamos en medio de una campaña electoral perversamente contaminada, con una derecha recalcitrante asediando, amenazante. privilegiando la violencia, la intolerancia, la mentira, la difamación, para continuar imponiendo planes de miseria".

También denunció que en Argentina hay "un Poder Judicial putrefacto, corrupto y maloliente" y manifestó que "solo una fuerte resistencia política permitirá cambiar las condiciones de vida de nuestro pueblo ante la desmesura de la pobreza que deteriora la existencia en los barrios más pobres".

"Se hace imprescindible poner el cuerpo y la palabra aferrándonos a nuestra militancia; con la fertilidad de nuestra memoria se puede construir un presente y un futuro más digno", dijo Mrad.

En ese sentido, la Madre de Plaza de Mayo aseveró que "Cristina Fernández es la única capaz de impulsar un proyecto nacional, popular e inclusivo".

Madres de Plaza de Mayo

El recuerdo a Hebe de Bonafini

El acto estuvo atravesado por el recuerdo a Hebe Bonafini, la histórica presidenta de la asociación que falleció el año pasado a los 94 años.

"Hebe querida, no tenemos la obligación de extrañarte, es una decisión personal, de cada uno que siente en lo profundo de su pecho; sin embargo te extrañamos, y tenemos la obligación y el compromiso de mantener encendido por siempre el fuego irredento y rebelde del amor y la solidaridad que has sabido encender en cada uno de nosotros", expresó Mrad en su discurso.

Irene Chueque, de Mar del Plata, afirmó que al comienzo del accionar de las Madres, "cuando veníamos a Capital estábamos tranquilas, esperábamos que Hebe nos condujera, y ahora Hebe nos dice 'levanten el culo de la silla, comprométanse', eso es lo que quiere Hebe".

"Y lo que aprendimos, lo que aprendimos de nuestros hijos e hijas, es el compromiso por cambiar este mundo; lo aprendimos a sangre y fuego", afirmó.

En tanto, la madre Visitación de Loyola, que este año cumplirá 99 años, dijo que "Hebe sabía lo que hacía, y no hay por qué pedir otra cosa que la lucha y lo que tienen en su conciencia".

"Hebe me enseñó a llevar el pañuelo con orgullo; nunca faltamos a la plaza un jueves aunque lloviera o nevara; siempre estuvimos y ahí vamos a seguir luchando; ustedes me van a ayudar a no tener miedo, a saber que vamos a ganar, con los 30 mil detenidos desaparecidos, con este orgullo de bandera. Con Hebe a la cabeza y con Cristina conduciendo no tenemos miedo a nadie", afirmó, en medio de una ovación.