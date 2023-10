Los tuits premonitorios de Carlos Busqued, el escritor fallecido en 2021

Busqued 170827 Bullrich.PNG Twitter @carlosbusqued

Cuando Milei era apenas una figura excéntrica que llamaba la atención como panelista en programas de televisión, el escritor ya cuestionaba tanto sus formas como sus ideas. También se encargaba de denostar a sus seguidores.

Durante su presidencia, Macri era blanco frecuente de las críticas de Busqued, quien aprovechaba para deslizar otras apreciaciones sobre su forma de ser que volvieron a estar sobre la mesa en los últimos días, cuando el fundador del PRO fue apuntado como el cerebro detrás del acercamiento entre Bullrich y Milei y del fracaso electoral de Horacio Rodríguez Larreta.

Además, en su arqueología de premoniciones del autor, los internautas encontraron guiños a Sergio Massa y Malena Galmarini, de cara a la participación del tigrense en el balotaje frente a Milei.

Los tuits de Carlos Busqued de vigente actualidad

Diversos usuarios de Twitter compartieron las publicaciones del escritor nacido en Chaco, que guardan una inquietante relación con la actualidad.

Quién era Carlos Busqued, el escritor cuyos antiguos tuits son compartidos en la actualidad

Carlos Busqued nació en 1970 en Presidente Sáenz Peña, Chaco. Fue autor de obras como Bajo este sol tremendo y Magnetizado, en las que exploró formas narrativas que hibridan elementos de la novela negra, el realismo sucio, la crónica y el non-fiction.

Era ingeniero metalúrgico, una profesión que comenzó a compartir con el oficio de escritor en 2009, cuando publicó la novela Bajo este sol tremendo, una parábola negra sobre la herencia de la dictadura, la decadencia y la anomia del interior derruido que contrasta el despliegue de violencia y sordidez con las intervenciones de un narrador austero y preciso.

Nueve años después de Bajo este sol tremendo, el escritor volvió a la escena literaria con Magnetizado (2018), un libro de no ficción que recupera lejanamente el registro de A sangre fría, de Truman Capote, para narrar la vida de Ricardo Melogno, un asesino serial de taxistas que en los años ochenta, en plena dictadura, asesinó a cuatro hombres de un disparo en la cabeza desde el asiento trasero.

Con la misma austeridad con que regulaba su escritura, Busqued no solía tener una presencia activa en eventos literarios, pero pese a su módica fama sus libros tuvieron siempre una gran circulación producto de las elogiosas reseñas que se le dedicaron.

"No sé si se venden tanto. Quiero decir, no puedo pretender vivir de vender libros. O podría pretender vivir de las ventas de mis libros sólo si no necesitara alimentarme o pudiera prescindir de un techo o agua potable. Si esto es el éxito, es alto embole. Éxito es ser hijo de padres ricos. El resto es cagarse de odio y ver cómo pelearla. Antes estaba más enojado, ahora no tanto. Pero sigue siendo el mundo de los otros, no el mío", señaló en una entrevista con Télam a propósito de la aparición de Magnetizado.