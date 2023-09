Leandro Santoro relanzó su campaña en la Ciudad: "Queremos llegar al balotaje" 

De cara a los comicios de octubre, Santoro sostiene que la idea es ir a buscar a los votantes de Martín Lousteau, "claramente es ese el objetivo y también ir a buscar al votante independiente y el que no fue a votar" . Pero también "el que cree que hay que terminar con una ciudad de negocios, que tiene una visión de ciudad mas sensible, mas humana, mas justa, esa demanda es la que más nos interpela".

"Este es el recorrido que iniciamos para construir una primer minoría en la Ciudad que nos ponga en el balotaje para que finalmente ya después de octubre, construir una mayoría que nos permita ganar", señaló Santoro.

Además, Santoro cuestionó las políticas implementadas durante los 16 años de gestión del PRO, los cuales "faltan vacantes 30 mil vacantes en las escuelas, no hay políticas para los inquilinos, los hospitales públicos están en estado de abandono, no hay pediatras, no hicieron obras del subte". "La gente se da cuenta no es sonsa", reconoció.

En diálogo con C5N, Santoro afirmó: "Yo quiero que se construya una alternativa. Se empieza a construir un puente con un votante que quizá voto en la interna de Juntos por el Cambio pero no está de acuerdo con el que el primo de Macri sea jefe de Gobierno"

"Muchos años de incentivar la construcción solamente para lograr ahorrar, porque en definitiva lo que pasó acá es que los negocios inmobiliarios, con asistencia del Estado, tendieron a que en lugar de construir para la vivienda sencilla, se construya para la reserva de valor, este el modelo que nosotros vinimos a cuestionar", concluyó.