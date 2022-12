La referencia que realizó Cristina Kirchner sobre una canción del Indio Solari para responderle al poder real

"Claro, cuando aparece una mujer... una mujer con las características que no es una mascota. ¡No soy, nunca voy a ser una mascota del poder!", afirmó Cristina sobre su comportamiento ante el poder real de la Argentina.

"Quiero decirlo, como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo. Mover la patita, hacerte la muertita. Yo mascota de ellos no voy a ser nunca así me den seis años o 20 años y me condenen", aclaró la vicepresidenta en referencia a la canción Mi perro dinamita de los Redondos.