La emoción de Cristina Kirchner al hablar sobre la relación con su hija Florencia

"Máximo (Kirchner) no depende de mi pero Florencia si depende, mi hija es una extraordinaria mujer que tiene una patología, como puede tener cualquier mujer. Pero ella sí me necesita y seguramente si a mi me pasa algo ella sufriría mucho, no solamente ella sufría sino podría agravarse su enfermedad. En ese sentido me ha impactado el intento de asesinato", manifestó la exmandataria emocionada.