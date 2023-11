La diputada radical Karina Banfi reconoció que Juntos por el Cambio "está con respirador artificial"

La dirigente de la UCR aseguró que se darán "salidas interesantes" para la construcción de un nuevo frente opositor integrado también por las provincias que gobierna su partido y otras que no.

En declaraciones a CNN Radio, la dirigente radical aseguró: "No te voy a negar que hoy Juntos por el Cambio está con respirador artificial y está internado, viendo cómo subsanan esos procesos. Creo que tenemos salidas interesantes. No sé si va a ser un JxC como lo conocemos o se va constituir un nuevo frente político que contenga las necesidades de aquellas provincias que gobernamos y las que no".