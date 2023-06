La chicana de Grindetti a Santilli: "Yo soy bonaerense viví toda la vida en Lanús"

Patricia Bullrich, sobre su pelea con Rodríguez Larreta: "No comments"

El intendente en uso de licencia de ese municipio salió al cruce tras las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta en la que afirmó que "el modelo de Mauricio Macri fracasó". En ese contexto, no coincidió y afirmó que "seguramente el Gobierno no ha sido perfecto" y que "hay cosas que quedaron en el camino".

En referencia a la interna, el dirigente señaló que en general no se involucra en responder, pero que en esta ocasión "había que dejar en claro lo que en mi opinión Mauricio Macri hizo bien".

Luego enumeró los aciertos de la gestión de Cambiemos: "Una de ellas es la inserción de la Argentina en el mundo, la lucha con el narcotráfico, y la reforma de algunos sectores del Estado", precisó.

Consultado por si achicarán ministerios en caso de llegar al gobierno, el precandidato aseguró que reducir ministerios "no es ni malo ni bueno". "Lo que sí te digo vamos a bajar el gasto público, porque es lo que origina la inflación, lo vamos a hacer con criterio", explicó en C5N.

"Técnicamente no se pueden echar empleados públicos, me refiero a contratos ñoquis" y planteó a apostar a "eficientizar la empresas, que no significa despedir", agregó.

"Yo creo que la política tiene que responder a la gente, la política está por encima de las corporaciones. Si nosotros tenemos que luchar con esas corporaciones vamos a poner nuestras ideas políticas sin piedras", sentenció.

Respecto a su potencial competidor en las internas de Juntos por el Cambio en la provincia, Diego Santilli, recalcó. "Yo soy bonaerense, tengo 68 años, nací a 3 cuadras del municipio, viví toda la vida en Lanús, soy intendente de ese distrito hace 8 años. La experiencia en el conurbano la tengo y además fui 8 años ministro en la Ciudad de Buenos Aires con lo cual tengo un manejo acabado de lo que es el manejo del Estado", añadió.

"La esperanza es no tener que ir a segunda vuelta, la campaña recién empieza, a partir de ahora hay que escuchar los bonaerenses y estar cerca de la gente, terminar las propuestas y llevar adelante un plan de gobierno par la conocimiento de la gente. Así trabajamos en Lanús en 2015, ese plan se cumplió en 90%", finalizó.