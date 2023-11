Kicillof: "Cuando la patria está en peligro, debemos defender la salud y la educación pública"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , advirtió este viernes que la elección del 19 de noviembre "no está ganada de antemano" sino que se define en los próximos días con la "militancia en las calles" , durante un encuentro con vecinos de la localidad bonaerense de San Nicolás .

La advertencia de Axel Kicillof sobre la obra pública: "Será muy difícil continuar si no gana Massa"

En ese marco, señaló que “la derecha no tiene propuestas, tiene amenazas: han hablado de la venta de órganos y de niños; insultaron a las personas con discapacidad y atacaron a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas”. “Milei no ha respetado ningún valor de los argentinos y ahora se unió con lo peor de la clase política: más casta no se consigue”, agregó.

“En los próximos días tenemos que hablar con todos nuestros vecinos para explicarles que, cuando la patria está en peligro, debemos dar un paso en defensa de la salud y la educación pública”, indicó. En ese sentido, aseguró: “Sergio Massa es el candidato que viene para hacer todo lo que falta y el único que tiene un compromiso con la soberanía y cada una de las necesidades de nuestro pueblo”.

Durante la jornada, el gobernador mantuvo una reunión con intendentes y dirigentes de la segunda sección electoral y conversó con estudiantes del Instituto Superior de Formación Técnica N°38 en el Puerto de San Nicolás, donde recorrió además las obras de puesta en valor y reconstrucción integral del Muelle Sur.