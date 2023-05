Juan Grabois: "La pobreza es producto del plan de endeudamiento criminal de Macri"

Para Grabois, "no hay forma de mantener la unidad del Frente de Todos si no hay PASO"

El dirigente social y precandidato a presidente, Juan Grabois, aseguró que el crecimiento de la pobreza en Argentina es productor "del plan de endeudamiento criminal de Mauricio Macri " pero reconoció que hay un descontento en la sociedad porque el gobierno del Frente de Todos "no manejó correctamente" la situación.

Luego indicó que el gobierno de Alberto Fernández no "manejó correctamente" la situación para tratar de revertir los factores económicos negativos e instó a convocar a unas PASO para que cada sector del Frente de Todos pueda presentar sus proyectos y así "volver a enamorar a la sociedad y a la militancia".

Grabois: "No hay forma de mantener la unidad del Frente de Todos si no hay PASO"

En medio del debate del Frente de Todos sobre cómo dirimir sus candidaturas, Grabois afirmó que no hay posibilidad de mantener la unidad de la coalición gobernante si los distintos espacios que la componen no van a unas Primarias.

"El dirigente social sostuvo que en el Frente de Todos no hay un candidato que sintetice al conjunto y por eso llamó a realizar unas primarias "civilizadas y en base a propuestas". "No hay forma de mantener la unidad del Frente de Todos si no hay PASO", expresó.

"Lo que corresponde es ir a unas PASO con un programa mínimo común y después el que pierde acompaña para que se cumpla ese programa", indicó.

En la entrevista Grabois ratificó su deseo de participar de las elecciones aunque reconoció que si Eduardo "Wado" de Pedro es candidato a presidente se pondrán de acuerdo para no competir.

Acto seguido aclaró que si el ministro del Interior finalmente elige acompañar en una fórmula la candidatura de Sergio Massa, él presentará su candidatura.

"Argentina es un país presidencialista. Ya se demostró que el hecho de que haya un vicepresidente no garantiza que se cumpla un programa", puntualizó.