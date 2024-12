Jorge Macri celebró el sistema multipago en el subte: "Terminamos con un monopolio"

"En avance muy importante, no solo por comodidad, sino porque terminamos con un monopolio. En este caso monopolio del Estado, pero monopolio al fin. Eso hacía que no hubiera una competencia que hoy permite viajar más barato que ayer", afirmó.

Para Macri, "esto demuestra que cuando terminás con un monopolio, generás competencia, y el sistema puede ser más barato sin que tengamos que subvencionarlo ninguno de nosotros. La simple competencia entre ellos hace que tengas un mejor servicio y viajes más barato. Muy pocas ciudades en el mundo tienen un sistema como el nuestro", señaló.

En ese sentido, destacó que "hay bancos que reintegran todo el viaje, bancos que te dan descuentos todavía más altos que los que da la SUBE, y la posibilidad de utilizar ese sistema que mejor convenga. Pensemos que hay mucha gente que no es usuaria habitual y no tiene por qué tener la SUBE, o se la olvidó, o no la cargó", sostuvo.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó desde este lunes 2 de diciembre para los usuarios del subte y Premetro el pago del boleto a través del celular, tarjeta de débito o crédito y otros medios con tecnología NFC. Bancos y billeteras virtuales implementaron promociones y descuentos para impulsar su uso entre los pasajeros, con reintegros que llegan al 100%.

La modalidad estuvo a prueba durante una semana en las estaciones Loria (línea A), Juan Manuel de Rosas (línea B), Retiro (línea E), Congreso de Tucumán (línea D) y Facultad de Derecho (línea H). Ahora, serán entre uno y dos los molinetes habilitados para la nueva forma de pago.

El sistema multipago, que también será implementado en las 31 líneas de colectivo de la Ciudad en enero, permite al viajero abonar el boleto con tarjetas de débito o crédito (plástico) y desde las billeteras digitales de los teléfonos móviles. El pago con QR desde billeteras virtuales todavía no está disponible.

Según explicaron desde la administración porteña, se podrán pagar 10 viajes por día y hasta 4 viajes por hora con la misma tarjeta. Además, solo podrá viajar un día sin fondos en su tarjeta. Al segundo día el sistema lo bloquea hasta que el banco informe su regularidad.