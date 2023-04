Jorge Ferraresi: "La única que puede dar vuelta la página es Cristina Kirchner"

"Somos un espacio de compañeros que creemos que no hay plan B. Esa construcción tiene que ver con eso. No imagino un plan B, porque no hay nadie más que pueda representar la esperanza de un pueblo que necesita respuestas", sostuvo el referente kirchnerista en declaraciones a radio AM990, al ser consultado sobre a quién apoyaría en caso de que la vicepresidenta ratifique que no competirá en las elecciones.