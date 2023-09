Impuesto a las Ganancias: Macri criticó a diputados que dieron quórum y desde el radicalismo lo cruzaron fuerte

Macri calificó la iniciativa como “un mamarracho electoral” y sostuvo que “apoyarla es una irresponsabilidad” . “Todos queremos una Argentina con un Estado que no sea aplastante, que se lleve al tamaño justo y necesario para que se pueda producir y generar empleo privado y no inventar ñoquis en todo el país, pero no podemos hacerlo a costa de una hiperinflación, que ya la vivimos”, señaló el exmandatario a Cadena3.

Mauricio Macri Télam

"Respeto mucho a quien fue presidente de la Nación, pero aquí no hay ningún populismo. Hablar de quórum o no quórum cuando se está votando algo tan importante para mi ciudad es una falta de respeto", señaló la diputada Brouwer de Koning, en declaraciones a Futurock.

A su vez, junto con Danya Tavela, negaron haber facilitado el quórum necesario para el debate de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y la creación de nuevas universidades: "Ellos (por el bloque del Frente de Todos) ya tenían el quórum y la cantidad de diputados necesaria para sesionar. Nosotros fuimos unos más ahí", explicó la diputada cordobesa.

En la misma linea, la diputada Tavela, quien fuera secretaria de Políticas Universitarias durante el gobierno macrista, se pronunció en Urbana Play y consideró que Macri "tiene mal la información" y remarcó: "No fuimos nosotros".

También abrió la posibilidad de que se haya tratado de "operaciones del fuego amigo que tienen más que ver con las internas que quedaron en la ciudad de Buenos Aires después de las PASO de JxC".

Macri increpó a un periodista que le preguntó por la deuda con el FMI: "No te puedo educar"

El expresidente Mauricio Macri tuvo una deplorable actitud con un periodista que le repreguntó sobre la deuda que se tomó en su gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una conferencia de prensa en la ciudad cordobesa de Jesús María, el periodista Luis Sánchez le consultó a Macri sobre el acuerdo con su mandato entre el FMI y la Argentina, con el que el organismo dio el préstamo de casi u$s57 mil millones, que es el más importante de la historia argentina y del Fondo: "¿Qué reflexión hace de la deuda que tomó usted hace cuatro años y que el Fondo dice que se violaron algunos...?"

La DEPLORABLE ACTITUD de MAURICIO MACRI contra un PERIODISTA

No obstante, el expresidente lo interrumpió y lo cuestionó. "No, estás muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada", expresó.

Tras el hecho, mientras Macri se retiraba del lugar, hubo forcejeos entre el personal de seguridad y el periodista, que se desempeña en Radio Comunitaria la Ronda de Colonia Caroya.