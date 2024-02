Héctor Daer: "Estamos abocados a construir las mayorías en el Congreso para voltear al DNU"

Gustavo Sylvestre en Sobredosis de TV: "A Javier Milei no se lo puede analizar desde la racionalidad"

En el marco de un escenario que, según Daer, hará que la conflictividad social siga en aumento , el dirigente no descartó ninguna medida de fuerza. "Ya sea un paro, una movilización o un estado de movilización en todo el país , todos los instrumentos son parte de la estrategia", afirmó.

"La conflictiva empieza a darse porque hay sectores de la economía que terminaron emprobrecidos. Hay pymes y medianas empresa absolutamente descalzadas de este proceso de licuación de activos e ingresos", enfatizó el dirigente. En el caso de las paritarias, Daer recalcó que "los sectores que pudieron acordar y no de manera satisfactoria, no llegan al 30%", debido a que, producto de la crisis, se da la "imposibilidad de seguir acordando".

En este sentido, para el gremialista la situación de los docentes es paradigmática. "El caso de los docentes es peor: les bajan el sueldo. No girar el incentivo docente, que es una obligación del Gobierno, es bajarle el salario", subrayó el líder de Sanidad. "A este gobierno solo le interesa cerrar los números a cuestas de cualquier costo social", afirmó.

Tras ser consultado por el paro convocado por el sindicato de Sanidad para el próximo jueves 22, el dirigente afirmó que desde el gremio "no quieren" tomar la medida de fuerza, pero se ven forzados a hacerlo.

"Venimos transitando permanentes discusiones en enero y febrero y no encontramos la salida. ¿Porque? Porque ciertos sectores grandes de la salud tienen una interrelación con el Estado. PAMI, obras sociales, etc. En el caso de Pami, recibieron una gestión muy buena, la recibieron con dinero y no se lo han bajado a las clínicas" denunció el cegetista.

Con relación al vinculo con el Gobierno, Daer recordó que solo se reunieron "una vez" con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien les informó que "pensaban enviar una ley al parlamento", para luego llevarse la sorpresa del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 enviado por el presidente Milei.

En el mismo sentido, el dirigente señaló la fallida negociación en el Consejo del Salario y la negociación virtual del mismo: "Fuimos el Consejo del Salario y pasó lo que no pasó nunca en la historia. Primero era presencial, luego un zoom… pasaron lista, dejaron a los empresarios en otra sala del zoom, y nos preguntan nuestra propuesta. Luego hablaron con los empresarios para terminar informándonos con un dictamen de que no había acuerdo". Para Daer, esta fue "una vulneración más del Estado democrático y la independencia de poderes" por parte del Gobierno.

Concluyendo, el sindicalista recordó que "si no hay sindicatos, no hay derechos individuales que existan" y que "si no hay solidaridad y unidad entre los trabajadores en términos colectivos es imposible que los trabajadores individualmente se puedan defender".