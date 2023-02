Grabois: "Las diferencias que tenemos no se pueden dirimir con chicanas"

El dirigente social y referente de Patria Grande, Juan Grabois, aseguró que las diferencias que existen dentro del Frente de Todos "no se pueden dirimir con chicanas u operaciones berretas" , a pocas horas de que se produzca la reunión de la mesa política de la coalición gobernante en la sede del PJ de la calle Matheu.

"Un viejo dirigente peronista me dijo que en el peronismo, las mesas que tienen más de cinco personas no sirven para nada. Yo no lo sé. Lo que espero es que el Frente de Todos cambie el chip", reclamó el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.