Federico Sturzenegger cruzó a Mauricio Macri: "Lo que no logró en cuatro años, Milei lo hizo en un mes"

Sturzenegger cruzó a Macri y comparó la gestión del libertario con la del expresidente: "Luis Caputo tuvo superávit en un mes, así que tendría que cerrar el libro ahí, cerramos y pasamos a otro tema porque queda demostrado. Algo que nadie pensó que era posible. Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró en un mes. Si a mí me dicen no hay gestión, no sé, me vuela la cabeza".

sturzenegger ok.jpg Javier Milei y Federico Sturzenegger.

En tanto, destacó la postura del jefe de Estado en el exterior. "El posicionamiento internacional de Milei es extraordinario, no se vio en años; si veo el liderazgo regional que ha tomado en el tema Venezuela, me parece extraordinario. No veo cómo se puede decir que no hay gestión", expresó.

"¿En Seguridad no hay gestión? ¿No hay gestión en devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas? Y Sandra Pettovello la reforma que ha hecho es extraordinaria, ¿o por qué no hay más piquetes? Porque se desfinanció a los intermediarios que financiaban los piquetes. Entonces me dicen no hay gestión, ¿y no hay piquetes?", se preguntó en diálogo con Radio Mitre, sobre las administraciones de Patricia Bullrich y de la ministra de Capital Humano.

Federico Sturzenegger destacó que se "acelera la motosierra"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la reglamentación del primer tramo de la Ley Bases y destacó que se "acelera la motosierra". "Se implementa un mecanismo anti-ñoquis y se cambian los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas", subrayó.

El funcionario publicó un largo hilo en su cuenta de X (ex-Twitter) donde explicó en detalle los puntos más importantes del Decreto 695/2024, a través del cual se implementa la reforma del Estado.

En relación a la "motosierra", el ministro señaló que "el Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos".

"Además, lo habilita a cambiar las formas societarias de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el DNU 70/23. Autoriza también la privatización de un conjunto de empresas, que se suman a las que siguen autorizadas por la ley 23.696", añadió.

"Estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de decretos delegados. El primero, que cierra definitivamente el INADI, estará publicado brevemente luego de esta reglamentación", reveló.