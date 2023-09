Esmeralda Mitre: "Tuve que luchar muy sola contra esa mafia tan grande"

La heredera de Bartolomé Mitre señaló como parte de esa mafia a sus primos "los Saguier, el señor que maneja todos los medios (en una obvia referencia a Héctor Magnetto) y el marqués (Federico Spinola)".

"Habría que hacer una serie de esto. Yo creo que Succession, humildad aparte, es un poroto. Porque esto es una historia patricia. El primer presidente constitucional, humanista, creador de un diario... No es una historia de nuevos ricos", consideró Esmeralda.

La actriz agradeció especialmente a C5N por haberla apoyado en su batalla legal. "Me siento muy agradecida de todo lo que la prensa me ayudó y me acompañó. Este canal siempre dijo la verdad", sostuvo.

Esmeralda Mitre recordó también el accidente automovilístico que protagonizó en junio de 2022 en la Ruta 8, en San Antonio de Areco.

"Me mandaron a callar, tuve amenazas, me fallaron los frenos de un día para el otro en un auto nuevo. Yo no soy paranoica, para nada, pero me di cuenta que me tenía que cuidar. Es obvio que fue armado, porque yo fui embestida. No se habló de ese tema. Yo digo 'ah' y soy nota en cualquier portal, por cualquier pavada, Y acá casi me mato y no salió en ningún lado", concluyó.