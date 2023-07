Elecciones en San Juan: para el gobernador Sergio Uñac, "lo de la Corte Suprema fue una intromisión"

Elecciones en San Juan: el candidato Rubén Uñac sostuvo que "no se hace política en los tribunales, se hace en la calle"

Tras la medida de la Corte, el gobernador dio un paso al costado y su lugar en la boleta será ocupado por su hermano, el senador nacional y exvicegobernador Rubén Uñac.

"Los sanjuaninos querían votar todas las categorías el 14 de mayo, una decisión de la Corte Suprema determinó que se votaran desde diputados provinciales para abajo. Tuvimos ese día un 75% de participación y ahora el porcentaje viene bajo, esperamos que en la siesta levante un poco", expresó, en diálogo exclusivo con C5N tras emitir su voto.

El gobernador contó que "Miguel Ángel Pichetto, que se convirtió a Juntos por el Cambio y después sucumbió en una lista en la provincia de Buenos Aires, vino y me preanunció que iba a pasar lo que pasó".

"Fue una intromisión de la Corte Suprema, que después cambió el criterio con los intendentes en la provincia de Buenos Aires y en Formosa, en esos casos estuvo bien. Pero lo que pasó en San Juan quedará en la incógnita", enfatizó Uñac.

"El procurador dijo primero que esa intervención no era materia federal y después cambió con absoluta normalidad y sin ponerse colorado y dijo que mi candidatura era inconstitucional. Solo abonando que la Constitución provincial me lo permitía y que ellos abonaban una periodicidad hablando del artículo 5 de la Constitución Nacional, que no dice nada de eso", agregó.

Además, señaló que "nos obligaron a votar diputados proporcionales, que por la Constitución provincial se deben votar con gobernadores. Un desatino, una falta de respeto y de estudio constitucional".

"En mayo obtuvimos el 75% de cada una de las categorías. Cuando el pueblo se expresa, es sagrado y así lo ha hecho en el caso de las otras provincias", concluyó.