Elecciones bonaerenses: sin avances concretos con La Libertad Avanza, el PRO se concentra en blindar sus municipios

La condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida genera una reconfiguración del mapa político que impacta de lleno en quienes la colocan como su principal adversaria política: el PRO y La Libertad Avanza (LLA). La centralidad de la expresidenta en la agenda política pausó las negociaciones entre ambas tropas, cuyas bases y condiciones para competir juntos en la provincia de Buenos Aires no se terminan de escribir. Luego de plantear un esquema de libertad de acción según el distrito en el encuentro del Consejo Nacional del PRO, el partido de Mauricio Macri se planta para no dejarse absorber en territorio bonaerense, aunque aseguran que “en la PBA habrá un esquema en conjunto, tanto en la provincial como en la nacional” .

“Estamos trabajando para producir un armado fuerte en cada sección electoral. Vamos a buscar los candidatos más representativos que lleven las ideas de cambio profundo y libertad a la Provincia”, relatan desde el armado libertario bonaerense a C5N.

En las filas amarillas aclaran que “en la PBA las negociaciones son un 2x1”, tanto para las provinciales como para las nacionales. En cuanto a cuidar la marca del PRO, remarcan la necesidad de blindar los distritos en que gobierna el partido. “Lo que planteamos es que esos intendentes tengan la lapicera, que sus decisiones y opiniones se respeten en el acuerdo general”, subrayan.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/probuenosairesp/status/1935457464822153635?s=46&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con @soledadmartinez intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO bonaerense, para analizar en detalle la situación de los distritos de la Provincia y planificar juntos el camino hacia las elecciones del 7 de septiembre. pic.twitter.com/pTr0rWX5SX — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) June 18, 2025

Tras el devenir de la agenda política, las negociaciones entraron en un stand by en donde no hubo mayores avances. En el PRO minimizan cualquier tipo de costo con la inhabilitación política de Cristina Kirchner, aunque reconocen que miran con atención cómo evolucionará el vínculo con Kicillof y, si en este escenario, hay margen o no para dar marcha atrás con el desdoblamiento. Desde La Plata insisten con que el cronograma electoral ya está fijado.

A pesar de las pocas definiciones, los amarillos reiteran que “van a trabajar en conjunto para llegar a una propuesta con los libertarios”, aunque reconocen que, más allá de la voluntad, “hasta ahora no hay una negociación real”. “Se sigue conversando, todavía no hay definiciones y falta, nadie nos apura”, resaltan. Sin embargo, el cronograma electoral no deja tanto margen de acción: el 9 de julio es la fecha de cierre de alianzas y el 19 de julio el cierre de listas para las elecciones provinciales.

Un informe contra la gestión de Milei

En el marco de las conversaciones por la estrategia bonaerense se conoció el último informe de Fundación Pensar, a cargo de la diputada María Eugenia Vidal, cuyo reporte de junio exhibió diversas y nutridas críticas sobre el rumbo del gobierno de Milei: desde la economía, lo institucional, la educación, la justicia, la noción del Estado y la política exterior.

En cuanto a la mirada económica, más allá de destacar algunas variables, el estudio expone fuertes críticas sobre el incumplimiento de la meta de reservas, al tiempo que alerta que “en el segundo semestre se pondrá a prueba la capacidad de acumular reservas propias -no prestadas-, condición requerida para que la baja del riesgo país garantice una renovación de deuda fluida en 2026”.

Asimismo, advierte sobre los “problemas de competitividad que enfrentan muchas actividades productivas” y sobre las consecuencias negativas de la paridad cambiaria. También habla de que “los salarios reales encuentran límites” y que “las familias sufren la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios y jubilaciones”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fpensar/status/1935077580844982775&partner=&hide_thread=false Esta nueva edición de Pensar Argentina presenta una carta editorial sobre la condena a la expresidenta; el balance a un año de la Ley Bases; y el análisis de los expertos sobre los principales desafíos de nuestro país.

Suscribite acá: https://t.co/pNTbLYitQp pic.twitter.com/STu0pKx9Om — Fundación Pensar (@fpensar) June 17, 2025

Al analizar las medidas implementadas hasta el momento y los efectos de la Ley Bases, desde Pensar hacen hincapié en las deudas: “Es necesario garantizar un desarrollo económico sostenido. No alcanza con estabilizar la macroeconomía si no se fortalecen las instituciones que le dan sustento”.

Los cuestionamientos también recaen sobre el rol institucional de la gestión libertaria, al señalar que “los anclajes institucionales siguen siendo una materia pendiente” y que “el equilibrio fiscal se tiene que lograr con acuerdos institucionales”. Sobre este punto, y a contramano de lo que muestra el Gobierno nacional, afirman que “los acuerdos requieren tiempo, respeto republicano por las distintas fuerzas políticas, disposición al diálogo y la habilidad para anclarlos institucionalmente”.

Estos cuestionamientos se dan semanas después de que el sector del PRO más alineado con Mauricio Macri se abstuviera en la votación del proyecto que establece un aumento a las jubilaciones, que incluyó a la propia Vidal y a la vicepresidenta de Pensar, Silvia Lospennato. En esa línea, el reporte establece que “el equilibrio fiscal no puede sostenerse en la amenaza de los vetos” sino en "una ley de presupuesto votada por una mayoría convencida de que el equilibrio fiscal es irrenunciable”.

En otro apartado, incorporan críticas hacia la noción del Estado y la función de la motosierra, al destacar que “el Estado debe funcionar, no desaparecer” y que “la administración pública necesita ser reducida y rediseñada, no desmantelada”.

Por último, hacen alusión a la política exterior y alertan que “Argentina necesita una estrategia inteligente, sin caer en alineamientos ideológicos rígidos ni confrontaciones innecesarias” y que “el enfoque confrontacional ha generado tensiones innecesarias con actores fundamentales para la inversión de largo plazo en sectores clave”.