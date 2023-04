El mensaje de Cristina Kirchner a la militancia: "Hay que pelear por las ideas".

La expresidenta enfatizó en que el concepto de la política es amplio: "Seguramente estuvieron escuchando lo que estuvimos compartiendo, reflexionando, diciendo y viviendo porque la política no es solamente decir, sino vivir también. Vivir significa hacer todas las cosas de la vida en la política, no solamente cuando estamos en un acto o movilización. La política es todo, cuando estamos en la escuela, la cola de la panadería, la cancha".

"Hay que debatir, bajar a discutir, a pelear por las ideas, pelear por la Patria, pelear por la historia y la memoria. Esto es lo que queremos hacer", aseveró la líder del Frente de Todos.

Por último, describió la veneración hacia el expresidente Néstor Kirchner con la Escuela Justicialista que lleva su nombre: "Vine a acompañar a los compañeros y compañeras que tuvieron la fantástica idea de crear esta Escuela Justicialista Néstor Kirchner, realmente un gran homenaje a quien fuera mi compañero de vida y mejor amigo".

Cristina Kirchner comparó a Milei con Cavallo y lanzó: "La dolarización es mucho peor que la convertibilidad"

La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que la idea de dolarizar la economía argentina por parte del precandidato libertario Javier Milei es "mucho peor" que la convertibilidad, que creó el exministro de Economía Domingo Cavallo en 1991.

La exmandataria realizó un repaso histórico sobre el contexto económico adverso que se presentó en mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia. "Una Argentina que, un año y medio antes, gritaba que se vayan todos. ¿Quiénes se tenían que ir y por qué? Esto es lo que pasa en el presente. De repente, ese pasado está de nuevo", describió durante un acto en el Teatro Argentino de La Plata.

"Había un gobierno que había ganado, que fue la primera experiencia de coalición de la República Argentina con la Alianza. Durante ese Gobierno, se produjo el estallido de la convertibilidad (...) Nunca se desactivó porque explotó en la cara de 40 millones de argentinos", recordó la expresidenta entre 2007 y 2015 acerca de la convertibilidad, que establecía que un peso valía un dólar.

Aquel programa económico, que creó el ministro de Economía Domingo Cavallo en marzo de 1991 durante el menemismo, terminó de estallar en diciembre de 2001. A más de dos décadas, el precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, propone una dolarización de la economía: "Fue una idea o solución que se le ocurrió a un ministro de Economía, un señor de ojitos claros que tiene discípulos ahora con más pelo, el otro era más calvo. Estableció que un peso era un dólar. Fue una dolarización de la economía, pero no extrema".

"Esta es la historia de la convertibilidad en la Argentina, que es la historia de la dolarización. (...) Nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás, hoy puede ser la solución", marcó la vicepresidenta durante su exposición. Enseguida, apuntó: "Es imposible avanzar si no sabemos de donde venimos. Seguramente va a decir que la dolarización no es igual a la convertibilidad. Claro que no, es mucho peor".