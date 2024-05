El Gobierno se resiste a entregar los alimentos y apelará la resolución de la Justicia

"Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir es que no utilicemos los instrumentos legales a nuestro alcance en cuestiones con las que no estemos de acuerdo como es este caso. Vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino una definición de política pública, donde no se puede entrometer la Justicia", planteó este lunes en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.