El Gobierno disparó contra los gremios y cuestionó el segundo paro en cinco meses a la gestión de Milei

El ministro del Interior aseguró que no cuestiona la situación por la cual convocan el paro, pero considera que “no es el momento”, ya que el presidente Javier Milei “no tiene los instrumentos necesarios para poder gobernar y llevar adelante el crecimiento de la actividad económica”.

Para Francos, Javier Milei no tiene instrumentos necesarios para gobernar

Más allá que desde el Gobierno intentaron frenar que se lleve a cabo la medida, incluso anunciaron que aquellos que se adhieran se les descontará el día, Franco consideró que quedó claro que no lograron convencer a los sindicalistas.

“Nadie puede discutir que la expresión del paro está referida una situación social dura que vivimos todos los argentinos y que claramente ellos tratan de reflejarla con esta manifestación”, reflexionó en diálogo con Radio La Red, pero al mismo tiempo aseguró que pese a que se tome esta medida “no va a cambiar”.

En ese sentido, Francos consideró que “la situación necesita de muchas otras cosas para cambiar, entre ellas, la legislación del trabajo que permitan tomar más trabajadores”.

Por otro lado, si bien aseguró que no puede cuestionar la situación que invocan los gremios para llegar al paro, “sí cuestiono que no me parece el momento que un Presidente que lleva cinco meses tenga que soportar dos paros sin tener los instrumentos necesarios para gobernar y llevar adelante el crecimiento de la actividad económica del país”

“El viernes seguiremos conversando y viendo la posibilidad de encontrar los caminos de seguir adelante”, agregó.

Paro nacional de la CGT: los sindicatos que adhieren

Según confirmó Daer, todos los gremios que forman parte de la CGT adherirán al paro general de este jueves 9 de mayo. Esto incluye a los siguientes sindicatos:

FAECYS (Comercio)

UOCRA (Construcción)

UPCN y ATE (Estatales)

FTIA (Alimentación)

FATSA (Sanidad)

UOM (Metalúrgicos)

UTHGRA (Hoteles y gastronómicos)

UATRE (Rurales)

SMATA (Mecánicos)

Luz y Fuerza (Energía)

FNTC (Camioneros)

UTA (Transporte colectivo urbano)

La Bancaria (Bancos)

CEA (Docentes)

Qué pasará con los establecimientos públicos

Los gremios nucleados en la CTA también participarán del paro de la CGT por lo que se espera que los trabajadores estatales de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación) adhieran a la medida.

Gremios de educación y salud también participaran del paro lo lo que habrá atención mínima en los hospitales mientras que no habrá clases en la gran mayoría de las escuelas públicas y privadas del país.

Qué pasará con bancos y comercios

El jueves tampoco funcionarán los bancos en todo el país. La Bancaría confirmó su adhesión al paro. Por su parte, los judiciales harán una movilización el 8 de mayo, y participan del paro del 9. Empleados de comercio también adherirán a la medida, al igual que los gastronómicos.