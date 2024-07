El Gobierno calificó como "desafortunado" el comentario de Victoria Villarruel sobre Francia

" Efectivamente fue a explicar que el desafortunado comentario, claramente ocurrido en las redes sociales, fue a título personal y que no era la posición del Gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas”, afirmó Adorni ante la consulta de la postura del oficialismo sobre las palabras de Villarruel.

“En este caso, lo que dijo son palabras de la vicepresidenta y no es la postura del Gobierno”, remarcó el funcionario. Lo llamativo es que el mensaje de Villarruel no solo que no fue eliminado de sus redes, sino que la vicepresidenta lo fijó en su cuenta de X (antes Twitter).

Karina Milei enfrentada con Victoria Villarruel La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, envueltas en un conflicto interno por los dichos contra Francia.

"Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros", escribió Villarruel en su cuenta de X apuntando fuertemente contra el país europeo y sus colonias en África.

La vicepresidenta sostuvo que Argentina "se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros" y reivindicó las figuras de Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo".

villa.JPG

"Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!", completó Villarruel.

Karina Milei se disculpó con la Embajada de Francia por los dichos de Victoria Villarruel

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo este jueves un encuentro de urgencia con el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, para disculparse por los comentarios de la vicepresidente Victoria Villarruel, que trató a ese país de “colonialista”.

"Karina Milei fue de urgencia a la embajada de Francia a reunirse con el embajador. Fue media hora de reunión, pidió disculpas en nombre de la Argentina por el posteo de Victoria Villarruel. “Se fue al carajo”, dicen en la Casa Rosada sobre las palabras de la vicepresidenta", había adelantado el jueves la periodista de C5N Rosario Ayerdi en Minuto Uno.

Por este motivo, la hermana del Presidente decidió agilizar las gestiones y dirigirse a la sede diplomática para solicitar las disculpas y evitar que la situación continúe creciendo, y se encargó personalmente de una gestión que le correspondería a la Cancillería. La situación evidenció una vez más la tensa relación que mantienen Milei y Villarruel, que se viene manifestando en posturas enfrentadas en momentos clave para la gestión.