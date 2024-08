Diputados: Cecilia Moreau cruzó a Martín Menem y lo tildó de "machirulo"

La diputada nacional de Unión por la Patria le recriminó al presidente de la Cámara baja por no mirarla cuando pedía la palabra en la sesión.

La diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia Moreau tildó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem , de "machirulo" por no mirarla cuando pedía la palabra, durante la sesión de este miércoles en la que se debatió la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos junto a otros temas.

Moreau se dirigió a Menem y le recriminó por ignorarla durante la sesión en la Cámara de Diputados. "Cada vez que levanto la mano para pedirle la palabra, no me mira. Le pido que mire al recinto" , expresó. En tal sentido, le recomendó que mire "a los costados".

"Me parece bastante machirulo no mirarme a mí y a otras diputadas", enfatizó en esta línea. Luego, Menem respondió: "Hago lo que puedo y tengo el mismo respeto por los 256 diputados de esta cámara y a veces no puedo mirar a todos al mismo tiempo".

Por otro lado, en la sesión de este miércoles la bancada de La Libertad Avanza acordó con la Unión Cívica Radical incorporar al temario de la sesión el proyecto sobre presupuesto para las universidades nacionales, con el fin de garantizar el quórum para la sesión convocada donde se debatirán iniciativas sobre seguridad y educación.

En el comienzo hubo duros cruces y la oposición fracasó en su intento de tratar la visita de los diputados libertarios a genocidas en el penal de Ezeiza. Se votaron dos mociones, una de Nicolás del Caño y otra de Germán Martínez, que fueron rechazadas por La Libertad Avanza, el PRO y parte de la UCR y el bloque de Miguel Ángel Pichetto.