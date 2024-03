Desde el PRO advierten que Argentina "va a tener en abril y mayo dos meses muy difíciles"

"Argentina va a tener dos meses muy difíciles, abril y mayo. Tenemos que pensar cómo en abril le damos instrumentos al presidente para seguir luchando contra la inflación", indicó el ex candidato a gobernador bonaerense.

Si bien reconoció que la relación entre Milei y el Congreso "es tirante", Santilli afirmó que "al Congreso le faltó" y "está en deuda" con el presidente. "Es el único presidente de la democracia al que no se le aprueba una primera ley. Tamaña ley, pero la ley primogénita era de 669 artículos y terminó en 330. Se votó en general y algo pasó en particular que no se votó", recordó sobre el traspié de la primera versión de la ley ómnibus.

El diputado del PRO también dijo que Milei es el "primer presidente que un Senado le da de baja un DNU".

"El kirchnerismo tuvo 490 DNU y ninguna fue dado de baja", comparó Santilli, quien no dudó a la hora de aseverar que "el Parlamento está en deuda por no haberle dado un instrumento o herramienta al presidente".

"¿Cómo se juzga a un presidente que no tuvo las herramientas que él pidió para hacer las transformaciones?", preguntó.

Santilli habló de las internas en el PRO

En diálogo con Contacto Digital, Santilli celebró la decisión del ex presidente Mauricio Macri de presidir el partido que él mismo había fundado hace 20 años.

"Mauricio es el hombre que creó un partido municipal, lo llevó a ser un partido nacional ocupando las 24 provincias y ocupó la presidencia. Él ve en este momento la necesidad de volver a los orígenes, a las bases, y nos parece muy bien. Hay que poner el hombro y ayudar", señaló al respecto.

En la entrevista, el diputado también se refirió a su relación con Horacio Rodríguez Larreta y, si bien aseguró que el vínculo "quedó bien", reconociói que ambos tienen miradas distintas ante el gobierno libertario.

"Quedó bien mi relación con Horacio pero yo tengo una posición clara. A nosotros la sociedad nos puso terceros y nos pide que lo ayudemos, no que nos fusionemos", señaló.

En esa línea, Santilli manifestó su deseo a ser candidato a gobernador bonaerense en 2027, defiende al presidente de las críticas y dijo que al asumir "no le dio la espalda al Congreso" sino que "le dio la cara al pueblo".