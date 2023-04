"Democracia sin mafia judicial: el Padre Olveira terminó el ayuno en Tribunales contra la Corte

"Desde ahora es acá donde tienen que terminar nuestras marchas, porque hoy no tenemos el partido militar pero sí tenemos el partido judicial", sostuvo desde un improvisado escenario frente a Tribunales, ante múltiples manifestantes que comenzaron a llegar desde las 17 a la Plaza Lavalle, ubicada en Talcahuano entre Lavalle y Tucumán.

Muchos de ellos portaban carteles con leyendas que decían: "Corte Suprema de Justicia fuera", "Justicia Ciega", "Libertad a Milagro Sala" y "Fuera los 4 mafiosos de la Corte, sirviente de Magnetto y del FMI".

curas tribunales TELAM

En el contexto, Olveira reclamó por la renuncia de los jueces del máximo tribunal ya que esta "convencido" de que "no tienen autoridad moral ni ética para estar al frente de la Justicia de nuestra patria". Por otra parte, sostuvo que el ayuno no "tenía ningún cálculo político".

Todo habría comenzado con la iniciativa de tres curas y se fueron "sumando cada vez más" y que cada día recibieron más apoyo hasta lograr cortar la calle del ingreso central al Palacio de Justicia y así hacer que ese edificio "vuelva a ser del pueblo".

"Presentamos el pedido de renuncia y ahora queremos respuesta, y si no tenemos respuesta no los vamos a dejar dormir si no nos dejan soñar", exclamó el sacerdote, quien durante su discurso hizo referencia a la agrupación Les Jóvenes, que "instaló" la protesta contra el "partido judicial" frente a Tribunales.

"Hoy tenemos un partido judicial que desde Honduras a la Argentina destruye cualquier intento de gobierno que, con sus virtudes y sus defectos, esté a favor del pueblo", advirtió Olveira. En ese sentido, mencionó que en el país existe un capítulo muy importante que es el "intento de proscripción y asesinato" a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Hoy el palacio de Tribunales es del pueblo, queremos que siga siendo del pueblo, por eso vamos a seguir la lucha", subrayó.

Entre quienes se acercaron a dar su apoyo al sacerdote estuvieron los legisladores del Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky, Leonardo Grosso, Juan Marino, Claudio Morresi y la extitular del Inadi, Victoria Donda.

Durante la tarde hubo un show musical con distintos artistas, entre los que estuvo Ignacio Copani, que animó la convocatoria hasta el inicio de la misa que ofició el propio Olveira a las 19.

curas tribunales Télam

El jueves el sacerdote ingresó al Palacio de Justicia y presentó una carta solicitando la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema, y recibió además la visita y el apoyo de los diputados oficialistas que integran la comisión de Juicio Político. El objetivo de la protesta fue "en rechazo a la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner" y denunciar que la "democracia está totalmente condicionada" por el Poder Judicial.

La huelga de hambre de siete días comenzó el viernes 24, por la noche, tras la marcha realizada en el marco del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y fue acompañada por una delegación conformada por integrantes de Curas en la Opción por los Pobres.