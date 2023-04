Daniel Scioli reafirmó su candidatura: "Si hay un espacio que necesita de las PASO es el Frente de Todos"

Tras la renuncia de Alberto Fernández a la búsqueda de la reelección , Daniel Scioli reafirmó su precandidatura en las primarias. "Si hay un espacio que necesita de las PASO es el Frente de Todos" , sostuvo. Además, reveló que "últimamente" no habla con la vicepresidenta Cristina Kirchner , pero "me puso a prueba en los momentos más difíciles y sabe que soy una persona previsible, confiable, comprometida y con experiencia".

" No hay ninguna duda de que estoy mejor preparado que en 2015 . Tengo una gran capacidad de autocrítica, de aprendizaje constante, de evolucionar, de no quedarme en un diagnóstico ni en cuestiones del pasado, sino en mirar hacia el futuro", explicó el actual embajador en Brasil en diálogo con Radio 10.

"La gente quiere previsibilidad, certidumbre, confianza, que le hablen de cosas concretas, que entienda. En Brasil, especialmente cuando el presidente fue alguien ideológicamente tan distinto como Bolsonaro, demostré cómo defendí los intereses argentinos y salvé de la ruptura al Mercosur, lo que hubiera significado un desastre para la industria automotriz y batimos el récord de comercio bilateral de los últimos 9 años", sostuvo.

Sobre el posible escenario en las internas del oficialismo, Scioli planteó que "compito contra los problemas, no contra el adversario. Al día siguiente de la interna necesito a todos comprometidos en esta gran agenda de desarrollo argentino, de la economía del conocimiento, de darle valor a las materias primas, también a la capacidad de hacer acuerdos con otros sectores tan importantes. Represento al círculo celeste y blanco, un nacionalismo moderno".

"No lo planteo en términos de una cuestión interna. Quiero llevar tranquilidad a la gente: soy el Daniel de siempre, con esa experiencia y esa capacidad de descomprimir situaciones conflictivas", aseguró.

En cuanto a la posibilidad de que otras figuras de peso compitan en las primarias del Frente de Todos, el exgobernador bonaerense expresó: "No ando con suposiciones sobre otras candidaturas. Yo hago mi trabajo y expongo mis ideas. Tengo una gran confianza en que los argentinos no van a querer un salto al vacío sino que van a ir en el camino de lo racional. Ha sido un gran esfuerzo reconstruir todo el tejido productivo, volver a levantar la persiana de las fábricas y llevar a la gente al trabajo".

"Hay temas prioritarios en los que se está trabajando en el Ministerio de Economía por las dificultades de quienes tienen trabajo de llegar a fin de mes, cómo está golpeando la inflación y también lo que significa la restricción de las reservas para dinamizar aún más el aparato productivo. Estoy enfocado en solucionar eso", señaló.

"Es bueno que en nuestro espacio político haya distintas movilizaciones, acontecimientos, actos y definiciones de un sector y de otro. Si hay un espacio que necesita de las PASO es el Frente de Todos, por la diversidad de los sectores que lo integran. Esperemos que la gente democráticamente ordene sus candidaturas. Acá estoy, cuentan conmigo", subrayó.

El exmotonauta reconoció que "últimamente no hablo con Cristina", pero "me conoce hace 20 años". "Me puso a prueba en los momentos más difíciles y todas las historias son conocidas. Si alguien sabe que soy una persona previsible, confiable, comprometida, con experiencia, es ella. Siempre me la jugué por lo que creía que era lo mejor para el país, en Duhalde y después con Néstor", enfatizó.

"Tengo el orgullo de que me conocen en toda la Argentina. Mi mejor campaña es gestionar. Resolver problemas. Ese es mi sentido del compromiso. Obviamente, una vez pasadas las PASO y cuando ya se consagren las candidaturas, vendrá otro tiempo que me demandará mi trabajo a full en Argentina dando a conocer este mensaje. Mientras tanto, es esto. Colaboro, empujo desde acá", concluyó.

Escándalo por los llamados al FMI: "No podemos pensar que cuanto peor vaya hay más oportunidades para uno u otro"

Tras el escándalo desatado por las declaraciones del director argentino frente al Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, quien acusó a tres economistas del PRO de llamar al organismo multilateral "para que no le den plata a Argentina", Scioli manifestó que "no podemos pensar que cuanto peor vaya hay más oportunidades para uno u otro".

"Chodos es un hombre de una gran experiencia, muy informado y si ha dicho eso es porque debe tener conocimiento", afirmó.

"Pensemos de una vez por todas en el país, busquemos dar certidumbre, tranquilidad. No podemos perder de vista los acontecimientos que han influido negativamente en el curso de un gobierno que se vio alterado. No solamente la pandemia, también la guerra, la sequía. Lo que ha sido tóxico y nocivo como el préstamo del FMI", sostuvo.

Pensando en el futuro, concluyó que "también tenemos que tener objetivos a mediano y largo plazo: terminar cancelándole al FMI. Tengamos independencia económica, soberanía, desarrollemos a través de estos sectores que tienen capacidad de generar dólares genuinos".