Cristina Kirchner abrió una cuenta de TikTok: "Soy pingüina, colectiva"

El segundo es un fragmento del diálogo que la vicepresidenta mantuvo con la militancia en la sede de UMET. "Soy pingüina, colectiva, todos juntos. A militar fuerte, compañeros, compañeras. A explicar, a hablar, a no enojarse. No hay que enojarse con nadie, no hay que criticarle a nadie el voto", señaló.

Los videos restantes también reflejan momentos de la charla del sábado. En el más extenso, Cristina analiza el recorte del gasto público que propone Javier Milei y sentencia: "Es imposible ir con la motosierra porque no te dan los números. Como verán, realmente es muy inconsistente todo".

Cristina Kirchner disertó el sábado pasado en la sede de la UMET, ubicada en la calle Sarmiento 2037 de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el tema "Castas, herencias, derrumbes y futuro". Allí presentó la reedición del libro Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner a 20 años de su publicación.

La advertencia de Cristina Kirchner: "Muerta o presa, no me van a callar nunca"

Como es su costumbre, luego de la charla que brindó en la UMET, la vicepresidenta Cristina Kirchner salió a la calle a hablar con la militancia. Allí, convocó a "discutir y debatir con respeto" de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, y advirtió que "muerta o presa, no me van a callar nunca", en un claro mensaje al Poder Judicial que reactivó esta semana dos causas en su contra y no avanza con la investigación del intento de asesinato del que fue víctima hace poco más de un año.

"Hay que militar fuerte. Explicar, hablar y no enojarse con nadie. No criticarle a nadie el voto. Discutir y debatir con respeto", pidió Cristina a la militancia congregada en la puerta de la UMET, donde presentó la reedición de un libro de conversaciones entre el expresidente Néstor Kirchner y el académico Torcuato Di Tella.

La titular del Senado recordó que quizás haya sido la dirigente "más atacada o denostada siendo Presidenta, con tapas injuriosas o injuriantes, siempre". Sin embargo, advirtió: "Créanme: los que pensaron o piensan todavía que me van a quebrar, no me conocen... No me conocen".

"Muerta o presa, no me importa, pero no me voy a callar nunca. Sépanlo, sépanlo", concluyó Cristina.