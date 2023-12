Cómo impacta en el PRO la interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich

La primera foto que se conoció de Milei con Macri y Bullrich tras el triunfo del domingo Redes Sociales

Si bien el expresidente celebró la llegada a la nueva gestión de integrantes de su espacio como la propia Bullrich y el futuro ministro de economía, Luis Caputo, se encargó de dejar en claro que no es una decisión que lo incluya. “Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asumen”, compartió en sus redes sociales.

La decisión de la futura ministra de Seguridad de establecer una negociación directa con Milei generó molestias dentro del PRO, no por aceptar la oferta, sino por la forma en que se llevó a cabo. Antes de la confirmación oficial, Bullrich le había mandado un mensaje a la conductora Viviana Canosa en donde buscó desplegar su liderazgo: “Yo no me someto a MM”.

Desde el entorno de Mauricio Macri enfatizan que la decisión de Bullrich “es una negociación que hizo a título personal” y que “no representa a Juntos por el Cambio y tampoco al PRO”, situación que extienden a la llegada de Petri, así como a las responsabilidades que ambos tomen en la nueva gestión. “Mauricio siempre dijo que ni Juntos por el Cambio ni el PRO van a ser cogobierno, el que gobierna es Javier Milei. Si hay dirigentes que se suman lo hacen a título personal”, sintetizan.

En relación al vínculo con el libertario, Macri mantuvo una reunión con Milei el viernes pasado en la que detallan que “conversaron de todo un poco” y donde el expresidente hizo hincapié en errores que cometió durante su gestión para que Milei no los repita. Además, transmitieron que en esos encuentros “Juntos por el Cambio no pide cargos para nadie ni va a vetar a nadie" al insistir con la idea de que "no va a haber un cogobierno”.

En cuanto al vínculo personal que mantiene con el presidente electo destacan que “es una relación que se viene sembrando desde hace bastante tiempo” y que “tienen un canal personal y hablan constantemente”.

La conducción del partido

A raíz de su incorporación oficial al gobierno de Milei, Bullrich confirmó la convocatoria a elecciones internas para renovar las autoridades del PRO. “Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura”, informó a través de Twitter.

La idea del cogobierno entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza fue lo que quebró a la coalición. Públicamente, parte del radicalismo y la Coalición Cívica fueron explícitos al respecto de no formar parte del gobierno de Milei, así como un sector del PRO. Por el lado de los gobernadores, fue el mandatario electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien había advertido que si Bullrich se sumaba al Gabinete debía abandonar la conducción del partido.

El mandato de Bullrich frente al PRO vence a principios de 2024 y dentro del PRO ya empiezan a postular a Mauricio Macri para ese lugar. "Patricia dijo que no iba a ser y, como gustar, me gustaría que sea Mauricio el próximo presidente del PRO, pero es una decisión personal, no sé qué es lo que va a hacer", expresó en declaraciones radiales el diputado y vicepresidente del PRO, Federico Angelini.

Ante las consultas sobre este tema, cerca del expresidente adelantan que “no es un tema que esté conversado” aunque reconocen que “no hay ninguna decisión tomada”. “No puedo decir que sí ni que no, no es un tema de discusión. Hasta febrero va a seguir siendo ella, ya anunció que no va a renovar o no se va a presentar porque ella va asumir como ministra de un gobierno que no es del PRO y el PRO tomó la decisión de no cogobernar”.

Qué pasará en el Congreso

Otro de los ámbitos donde Milei marcó distancia con Macri es en el Congreso. Allí la discusión en los últimos días giró en torno a la conducción de la Cámara de Diputados. Macri impulsaba al presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, mientras Guillermo Francos, futuro ministro de Interior, introdujo el nombre del diputado Florencio Randazzo, quien forjó un buen vínculo con Milei desde el recinto, al tiempo que La Libertad Avanza planteaba que ese lugar debía ser ocupado por alguien propio. Finalmente, Milei confirmó que el postulante para ese lugar es el diputado electo Martín Menem.

Aquella jugada, sumada a la llegada del tándem Bullrich-Petri al Gabinete, genera discusiones internas sobre qué ocurrirá con el bloque del PRO, desde la posibilidad de que se parta y algunos formen un interbloque con La Libertad Avanza, hasta dudas sobre cómo actuarán ante las propuestas de Milei. El interbloque de Juntos por el Cambio cuenta más de 90 diputados, de los cuales alrededor de 42 son amarillos.

Este miércoles por la tarde habrá una reunión del PRO para definir la conducción del bloque. Los nombres que suenan son los del actual presidente en Diputados, Cristian Ritondo, el de Diego Santilli y María Eugenia Vidal.

Allí hay posturas cruzadas. Desde el entorno de Macri no ven posibilidades de que se rompa el bloque del PRO y remarcan que la noche en que se selló el acuerdo con Milei hubo un compromiso de acompañar la gobernabilidad desde el Congreso, aunque remarcan que “con las leyes que consideran que son buenas para los Argentinos, no aquellas que consideren que no corresponden”.

“No vamos a estar discutiendo proyectos de ley por fuera de la Argentina”, recalcan, posición que fue expresada públicamente por Angelini, cuando en declaraciones radiales habló de un Congreso que trate “ley por ley”.

Por el lado de Bullrich, señalan que "la vocación es que el bloque se mantenga unido". Quien marcó diferencias con Angelini fue el diputado electo Damián Arabia, quién aseguró que él "tomó la decisión de acompañar todas las leyes del cambio, fundamentalmente en el plano de lo económico", y, para diferenciarse, subrayó: "Yo creo que ninguno de los defensores del cambio podemos estar en una posición distinta a defender el cambio. Si yo me tuviera que chocar con mi bloque para defender el cambio, en realidad hay algo que está mal".

En la misma línea se expresó el exdiputado Eduardo Amadeo, quien planteó la necesidad de respaldar sin grises al nuevo gobierno: "La Argentina necesita que banquemos a Milei, la Argentina está destruida en todo los campos. Tenemos la obligación ética de bancar a este gobierno para que nos saque del pozo, vamos a ser oficialismo porque si nos dedicáramos a las peleas políticas estaríamos haciéndole mal a la gente".