Cierre de listas: los intendentes que pegaron el portazo en la alianza LLA-PRO

La alianza del oficialismo con el espacio político de Macri sigue crujiendo y, al menos, cuatro jefes comunales del macrismo ya tomaron la misma decisión: no participar de Alianza La Libertad Avanza. Quienes ya habían resuelto su desvinculación habían sido Javier Martínez, intendente de Pergamino y María José Gentile, mandataria de 9 de Julio, ambos responden al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri .

También Diego Reyes, jefe del municipio de Puan, se fue de la alianza, tras advertirle a los armadores políticos del PRO, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, que los referentes locales de LLA le exigían repartir la lista de concejales como si fueran parte un cogobierno: querían la mitad de los lugares de la lista.

En todos los casos, el motivo es similar: el control más que estricto que la secretaria de Presidencia, Karina Milei intenta ejercer sobre las listas de concejales, en contradicción con lo que se había pactado previamente al cierre de alianzas. No están dispuestos a entregar la lapicera y sus distritos a los libertarios.

Los pases están a la orden del día y se deben resolver antes de la medianoche. La intendenta María José Gentile y el intendente Pablo Pettrecca finalmente confirmaron el cruce a las filas de Somos. Mientras que Javier Martínez, el intendente de Pergamino, se fue a Hechos, un frente que integra el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, también descontento con las negociaciones.

Los valores en los que creo guiaron cada una de mis decisiones. Soy del PRO, y eso no cambia. pic.twitter.com/LJYLq22Y7q — Pablo Petrecca (@petreccapablo) July 19, 2025

Diego Reyes, intendente de Puan, sin acuerdo con LLA: "No les interesaba una lista en conjunto"

El intendente de Puán, Diego Reyes, explicó porque no cerraron un acuerdo con la fuerza de Javier Milei, La Libertad Avanza, con vista a las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires: "No les interesaba una lista en conjunto".

Agregó: "Nos manifestaron que el referente de LLA tenía aspiraciones políticas en el 2027, entonces la única forma de armar una lista en conjunto era que formáramos un cogobierno".

En el programa Fuera de Agenda, en C5N, con la conducción de Lautaro Maislin y Daniel Gian, el funcionario remarcó: "Tenemos una responsabilidad, y un lugar porque la gente nos puso para gobernar durante 4 años. Y somos quienes tenemos que darle una respuesta al vecino".

"No vamos a dejar que un acuerdo provincial nos opaque la gestión. Nosotros priorizamos la gestión. No estamos dispuestos a compartir lugares con gente que no piensa como nosotros. Tenemos una fuerte convicción y vamos por ese camino".