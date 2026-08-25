25 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno lanzó un programa para bloquear celulares en las cárceles

Se realiza a través del IMEI, un código único que identifica a cada dispositivo en el mundo. El Ministerio de Seguridad Nacional convocó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse para extender el sistema a establecimientos penitenciarios de su jurisdicción.

Por
La nueva tecnología permite la identificación individual de los teléfonos activos para su posterior bloqueo de forma selectiva.

La nueva tecnología permite la identificación individual de los teléfonos activos para su posterior bloqueo de forma selectiva.

El Gobierno oficializó la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en establecimientos penitenciarios, con el objetivo de prevenir, disuadir y neutralizar conductas vinculadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones "a fin de impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas que pongan en riesgo la seguridad pública".

Cerimedo asesoró a Milei en la campaña de 2023. 
Te puede interesar:

El Gobierno se despegó de Cerimedo pero admitió sus ingresos a Casa Rosada: "Milei no tiene relación desde 2023"

La medida se implementó a través de la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.

Cómo funciona el Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en cárceles

El mecanismo alcanza tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al aparato; el IMSI, asociado a la línea; y el número telefónico vinculado. Una vez identificados dentro de una cárcel, esos datos se remiten a las compañías de telefonía móvil, que quedan obligadas a bloquearlos.

La adhesión al programa será voluntaria para cada jurisdicción provincial, que además deberá asumir los costos de compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos de detección. La Subsecretaría de Articulación Federal quedó a cargo de gestionar el esquema con las provincias que decidan sumarse, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como única ventanilla para trasladar los pedidos de bloqueo a las empresas prestadoras. Esto implica que ninguna provincia podrá, por sí sola, ordenar la inhabilitación de una línea ante las telefónicas.

El procedimiento comienza con la detección de los equipos que se activen dentro de áreas de detención o sectores de acceso restringido. Una vez identificados sus códigos IMEI e IMSI, el ministerio provincial con competencia penitenciaria deberá reportarlos al sistema federal mediante la ventanilla única del Ministerio de Seguridad Nacional.

A partir de esa información, la cartera nacional enviará la solicitud a las empresas prestadoras del servicio móvil. Las operadoras tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo una vez que reciban el pedido formal.

El Servicio Penitenciario Provincial deberá realizar el monitoreo remoto de los equipos de detección y comunicar de inmediato cualquier incidente. El protocolo también establece mecanismos de auditoría para controlar el cumplimiento del procedimiento.

La normativa contempla, además, la habilitación de sectores destinados a la guarda de dispositivos para personal autorizado, entre ellos agentes penitenciarios, magistrados, abogados, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares. Estos espacios deberán ubicarse fuera de las áreas alcanzadas por el sistema de detección.

Noticias relacionadas

Decenas de proyectos ingresarán a la Cámara de Diputados. 

El Gobierno adelantó que no acompañará en el Congreso los proyectos sobre endeudamiento familiar

El Tratado de Paz y Amistad de 1984 definó que el estrecho de Magallanes es de jurisdicción chliena.

Tras la polémica, Cancillería reafirmó el tratado de límites con Chile por el estrecho de Magallanes

Nueva denuncia contra Fernando Cerimedo,

Nueva denuncia contra Cerimedo: un influencer brasileño lo denunció por difamación

play

Axel Kicillof responsabilizó al Gobierno por desregulación de las tasas de interés: "La morosidad se quintuplicó"

El Gobierno busca alinear estrategia en una reunión con bloques aliados.

Semana clave en el Congreso: Milei se reúne con legisladores en la Casa Rosada

play

Polémica: el Gobierno autorizó el amarre de un buque petrolero británico en el puerto de Ushuaia

Rating Cero

Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

Pepe Guardiola y Cristina Serra.

Revelaron detalles de la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra

Popstars 2026: qué participante fue acusada de acomodo.

Denuncian acomodo en Popstars 2026: qué participante quedó en medio de la polémica

Se trata de un cuadro de escoliosis.

Marta Fort confesó que la van a operar: hay preocupación por que le pase lo mismo que a Ricardo

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

últimas noticias

Nuevo día de audiencias en el juicio de Loan.

Juicio por Loan Peña: el policía declaró que el excomisario Maciel le ordenó cambiar el horario

Hace 6 minutos
Los Leones clasificaron a semifinales del Mundial de hockey después de 12 años. 

Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey: horario y cómo ver en vivo

Hace 15 minutos
Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

Hace 19 minutos
Cerimedo asesoró a Milei en la campaña de 2023. 

El Gobierno se despegó de Cerimedo pero admitió sus ingresos a Casa Rosada: "Milei no tiene relación desde 2023"

Hace 32 minutos
El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

Hace 33 minutos