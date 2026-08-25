El Gobierno lanzó un programa para bloquear celulares en las cárceles Se realiza a través del IMEI, un código único que identifica a cada dispositivo en el mundo. El Ministerio de Seguridad Nacional convocó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse para extender el sistema a establecimientos penitenciarios de su jurisdicción. Por Agregar C5N en









La nueva tecnología permite la identificación individual de los teléfonos activos para su posterior bloqueo de forma selectiva.

El Gobierno oficializó la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en establecimientos penitenciarios, con el objetivo de prevenir, disuadir y neutralizar conductas vinculadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones "a fin de impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas que pongan en riesgo la seguridad pública".

La medida se implementó a través de la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.

Cómo funciona el Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en cárceles El mecanismo alcanza tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al aparato; el IMSI, asociado a la línea; y el número telefónico vinculado. Una vez identificados dentro de una cárcel, esos datos se remiten a las compañías de telefonía móvil, que quedan obligadas a bloquearlos.

La adhesión al programa será voluntaria para cada jurisdicción provincial, que además deberá asumir los costos de compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos de detección. La Subsecretaría de Articulación Federal quedó a cargo de gestionar el esquema con las provincias que decidan sumarse, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como única ventanilla para trasladar los pedidos de bloqueo a las empresas prestadoras. Esto implica que ninguna provincia podrá, por sí sola, ordenar la inhabilitación de una línea ante las telefónicas.

El procedimiento comienza con la detección de los equipos que se activen dentro de áreas de detención o sectores de acceso restringido. Una vez identificados sus códigos IMEI e IMSI, el ministerio provincial con competencia penitenciaria deberá reportarlos al sistema federal mediante la ventanilla única del Ministerio de Seguridad Nacional.