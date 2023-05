Axel Kicillof no descartó presentarse a la presidencia y habló del desdoblamiento de las elecciones

Axel Kiciloff no respondió si será candidato a presidente o a gobernador bonaerense.

El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a las elecciones presidenciales del 2023 y no descartó presentarse a la presidencia. Además, se refirió a desdoblamiento.

Consideró que "las decisiones no son aventuras personales" y dependerá de la estrategia. “Vidal había planteado desdoblar la elección de la provincia. Cuando hacen una especie de monstruo se llama ‘concurrentes’ y nadie sabe cómo van a votar. Yo estoy cumpliendo la ley y la ley dice que 90 días antes del día de la elección es una atribución del gobernador llamar a elecciones generales ”, expresó en C5N .

Respecto las PASO expresó que tienen que ser simultáneas sí o sí porque es una ley. “No fui a tocarle el timbre a la corte suprema, como hicieron los de Juntos por el Cambio”, expresó.

“La derecha tiene un montón de candidatos y un solo proyecto que es ajustar. Es momento de recuperar un poco la historia, cómo llegamos acá, las dificultades que tenemos. El principal problema que tiene Argentina es el FMI. Siempre dice lo mismo, devaluar y ajustar”, expresó el funcionario.

“Un partido político que es la oposición, suspendió una elección porque sabían que iba a perder. Yo voy a cumplir la ley no le voy a tirar ningún sobre todo para que nos beneficie en nada. Nosotros cuando estemos en los plazos legales vamos a resolverlo. No quiero ponerme en esto más explícito porque me llaman de la oposición para pedirme que desdoble”, agregó.

En cuanto a la reelección, no descartó un posible segundo mandato en Provincia, pero tampoco negó presentarse a las elecciones como uno de los candidatos para las PASO.