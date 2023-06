Atentado a Cristina Kirchner: secuestraron una pistola 9 milímetros

El arma fue secuestrada este miércoles, en el marco de un allanamiento que ordenó el juez Marcelo Martínez de Giorgi por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante una investigación sobre el grupo Revolución Federal.

"Se detectó a la persona que ofrecía el arma, estaba agendada en el teléfono de Jonathan Morel como 'Dali Revolución', pero su nombre verdadero es Lidia. Se detectó el lugar donde vive, se la allanó y se encontró el arma. La mujer tenía el derecho legítimo de portación", especificó el especialistas en judiciales del programa que conduce Gustavo Sylvestre. Además, aclaró que también se secuestró el teléfono celular para conocer los diálogos que mantenía.

Cómo se llegó al arma secuestrada

"El 22 de julio, en el grupo de Revolución Federal, una mujer agendada como Dali Revolución decía que tenía una 9 milímetros y la ponía a disposición", explicó Ariel Zak sobre la cuestión hallada en la investigación.

"El 23 de agosto, Sabag Montiel, en un grupo de WhatsApp que era distinto al de Revolución Federal, decía 'le voy a pegar un corchazo'", aclararon en C5N. Toda esta seguidilla fue reconstruida por la querella, que representa a Cristina Kirchner.

"El 26 de agosto, Jonathan Morel hace una conferencia en Twitter y dice que ´si los nenes de La Cámpora no me conocieran me infiltro y paso a la historia'", detallaron en Minuto Uno. Al día siguiente, "Dali Revolución dijo 'yo no estoy en el grupo pero contá conmigo para la actividad bala, tengo unas ganas de usar mi 9 milímetros'".