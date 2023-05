Atentado a Cristina Kirchner: secuestraron el teléfono de una de las secretarias de Milman

Se llevó a cabo por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, puesto que el diputado, dos días antes del intento de asesinato, había asegurado que "cuando la maten voy a estar camino a la Costa", según declaró el testigo Jorge Abello.

"Me comenta que había hablado con Jerry (por Gerardo Milman), que para ese momento estaba desaparecido, y Carolina decía que se ponga las pilas que nos dé un respaldo que con el Mundial (de fútbol 2022 de Qatar) no se calmaba nada, y me comenta que Milman le dijo que había hablado con Patricia (Bullrich) y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares, porque era probable que se filtrara nuestra información. No para borrar algo puntualmente", detalló en la declaración, según Télam.

Bohdziewicz tenía fecha para ampliar su declaración testimonial esta semana, pero el viernes pasado apareció de modo espontáneo en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, acompañada por el abogado Rafael Benedicto Díaz Flaqué, para pedir que se concretara la declaración en ese momento porque había sufrido "presiones".

El teléfono de Milman también fue manipulado por el perito de Patricia Bullrich

La exasesora Ivana Bohdziewicz añadió información en su declaración que compromete más al diputado del PRO Gerardo Milman en la investigación por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

De acuerdo a esta nueva revelación, el perito Jorge Teodoro, puesto por Patricia Bullrich, no sólo eliminó información de los celulares de las secretarias Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, sino que también manipuló el teléfono de Gerardo Milman.

"Preguntado por el auxiliar fiscal a la compareciente para que diga si el perito manipuló algún otro teléfono, respondió Ivana Bohdziewicz ante juramento a decir verdad: 'si, el perito manipuló el teléfono de Milman y yo no sé que hicieron. Cuatro horas estuvieron en el Instituto de Seguridad de Patricia Bullrich'", indica la declaración que leyó Juan Amorín, en Conflicto de Intereses.