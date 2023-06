Aníbal Fernández insiste con judicializar la interna de Unión por la Patria.  

El ministro de Seguridad , Aníbal Fernández, se pronunció luego de las palabras de Cristina Kirchner en Santa Cruz, y volvió a insistir con judicializar la interna de Unión por la Patria , en caso de que no se logre un acuerdo en la provincia de Buenos Aires para la integración de las listas.

"Lo que hice fue advertir que tenemos que acordar entre nosotros y, si no lo podemos acordar, voy a recurrir a la justicia electoral. ¿Qué es esto del partido judicial?" , expreso el ministro esta mañana al ingresar a la 49na. reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur.

De esta manera, hizo referencia a los dichos de la vicepresidenta quién cargó contra el sector de Daniel Scioli y Alberto Fernández tras el comunicado del PJ bonaerense al afirmar: “Cuando desde el propio partido amenazan con ir al partido judicial con todo lo que me ha pasado –y ya no habla desde causas y condena, sino de intenta de asesinato y de impunidad para los que planificaron- algunos no pusieron en eso, pero sí ponen en ir al partido judicial”.

Aníbal remarcó en declaraciones a Télam que su objetivo “es poner las cosas como corresponden en el lugar que corresponden. Yo no pienso manejarme con agravios" e incluso "los que amenazan son los canallas; yo no soy un canalla, no lo acepto".

Aníbal Fernández le respondió al PJ Bonaerense: "Esto se hubiera resuelto con un café"

Aníbal Fernández le respondió al Partido Justicialista bonaerense en medio del debate por los pisos electorales para las PASO. El ministro de Seguridad, apoderado del sector que impulsa la precandidatura presidencial de Daniel Scioli, insistió en su pedido de un 25% y sostuvo que "esto se hubiera resuelto con un café".

"En países normales, con partidos normales, esto se hubiera resuelto diciendo: 'Che, nos encontramos en el bar de la esquina, pedí un café y vamos ordenando la idea entre nosotros'. Y salimos de la mejor manera que podemos, porque en la competencia tienen que hacerse las cosas bien", aseguró.

Fernández rechazó la propuesta de un piso del 40% en base a la carta orgánica del PJ, que "habla del 25% para tener derecho a la minoría. Nosotros estamos convencidos de que ganamos la elección, pero si hablamos de la democratización del partido hay que tener garantías que esos temas están resueltos", expresó a C5N.