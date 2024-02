Andrés Larroque: "El Presidente está claramente en guerra con el pueblo"

"A veces se pretende titular que son fondos de Axel Kicillof y en realidad estos recursos nacionales son los que se utilizan para políticas alimentarias, cuestiones vinculadas a la seguridad, a la política sanitaria, necesidades que tiene una provincia tan extensa y compleja como la nuestra", remarcó.

Kicillof en La Plata Axel Kicillof repudió la decisión del presidente Javier Milei de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

Respecto al conflicto con el Gobierno, el funcionario bonaerense planteó: "Buscamos que prime la cordura, todo esto también tiene que ver con las potestades que se arrogó el Presidente con el Decreto 70/2023, que entendemos que el Congreso tiene que poner un límite para que funcionen las instituciones en Argentina y se terminen estos atropellos".

"El Presidente claramente está en guerra con el pueblo y busca disciplinar a la representación política del pueblo argentino, en este caso a través de los gobernadores, amedrentando cualquier tipo de expresión que sea representativa de la ciudadanía", enfatizó

Para Larroque, "esto tiene que ver con un plan de ajuste, de concentración económica y con una estrategia política que se monta sobre el odio, sobre una construcción simbólica, porque está claro que en su idea de construir poder propio y generar un programa económico con las características que tiene este, con el padecimiento de los trabajadores humildes, los trabajadores, la clase media".

Andrés Larroque Andrés Larroque advirtió que "la provincia de Buenos Aires tiene capacidad de tomar represalias", pero "nadie quiere transitar esos caminos". Redes Sociales

"Evidentemente al no poder apoyarse sobre logros de gestión en materia positiva lo que hace el Gobierno es desatar una guerra simbólica basada en el odio a lo que él denominó en algún momento 'la casta', que nunca sabemos lo que es, nunca se definió. Finalmente, lo que nosotros podemos observar es que la casta es el trabajador, el que pelea para comer, es la clase media. Es la ciudadanía en su conjunto", evaluó.

De cara a este enfrentamiento, el ministro subrayó que "nadie quiere entrar en esta lógica de provocaciones, que nos lleva a explorar distintos tipos de alternativas. Si llegan las cosas a un límite determinado, la provincia de Buenos Aires tiene capacidad de tomar represalias, pero nadie quiere transitar esos caminos, por eso vamos por que el Presidente haga composición de espacio tiempo, ponga los pies sobre la tierra y entienda que tiene que representar a todos los argentinos".

"Todos sabemos que las provincias son preexistentes a la Nación y tienen potestades que en su momento le delegaron pero que si la Nación ha decidido correrse de sus obligaciones y agredir al pueblo obliga a hacer una revisión y estudiar alternativas que puedan garantizar los derechos de ciudadanos", recordó.

Axel Kicillof: "Si nos ponemos a fantasear, podemos cerrar los puertos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a referirse a un eventual corte de la producción energética por parte de las provincias patagónicas a Nación. Entiende que esa medida no surge "por voluntad de separarse" sino porque "el Gobierno te arrincona y te lleva a ese lugar" pero lleva a "un camino de disolución nacional". "Si nos ponemos a fantasear, podemos cerrar los puertos", explicó.

“El Presidente no puede ser indiferente a como está la salud en la provincias por más que él tenga una teoría económica en la cabeza, por más que tenga ideas que en el mundo son muy marginales. Parece a veces intentar forzar a las provincias como en el caso de Chubut", explicó este martes el mandatario bonaerense.

Luego detalló que si Nación "te corta la mitad de tus recursos y no lleva adelante sus obligaciones y sus funciones, y bueno pareciera que la reacción que tienen que tener los gobiernos provinciales es ir en esa misma dirección”.

Axel Kicillof y Javier Milei Axel Kicillof cruzó duro a Javier Milei: "Estamos ante un Presidente que se roba los recursos de las provincias".

En ese sentido profundizó sobre las medidas que piensa implementar la provincia de Chubut con el cierre de suministro de gas y petróleo al resto del país. “Ese es un camino de disolución nacional", manifestó Kicillof para luego señalar que en su distrito "yo también puedo cerrar los accesos, también puedo los puertos. Si uno se pone a fantasear y a pensar decisiones de autonomía o posibilidades incluso, aduanas interiores, Sí, hay muchísimas alternativas".

De todas maneras analizó que todo eso surge "no por voluntad y vocación de los gobernadores que estén pensando como separarse de las demás provincias" sino "el Gobierno nacional es como que te arrincona y te lleva a ese lugar”

“Un Gobierno nacional que no cumple, abandona sus obligaciones, si no le importa la educación, si no le importa que la gente pueda viajar en colectivo, no le importa que haya seguridad, no le importa nada nada bueno, masomenos es una invitación a hacer lo que quieras y puedas”, detalló Kicillof en una entrevista en Radio Con Vos.

La provincia de Buenos Aires presentará un recurso ante la Corte para que le restituyan los fondos que le quitó el Gobierno

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que instruyó a su Gobierno a iniciar acciones judiciales ante la Corte Suprema para que "cautelarmente nos restituyan los fondos que nos sacaron" desde el Ejecutivo nacional. Lo hizo durante una conferencia de prensa brindada en La Plata tras la determinación del presidente Javier Milei de cortar los recursos del territorio bonaerense.

"Agotamos las instancias administrativas, de diálogo, enviamos los reclamos. Ahora, ustedes saben que nuestro vínculo, con la cuestión de judicializar, reconoce todas las limitaciones y salvedades, pero hoy instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", explicó el economista.

En tal sentido, el máximo dirigente del territorio bonaerense advirtió que también envió la orden para que ante el Tribunal Superior de Justicia se "restituya cautelarmente los fondos que nos sacaron", en referencia al recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que la gestión de Kicillof utilizó para mejorar haberes de la Policía de la provincia de Buenos Aires y también el equipamiento.

Por último, Kicillof remarcó que la situación "no afecta solo a la provincia de Buenos Aires, sino también con el Fonid, Fondos del Transporte y lo que ocurrió en Chubut. Afecta a todas las provincias y estamos en presencia de una situación más grave. Pareciera buscar una disgregación o disolución para que cada uno tome medidas unilaterales. Está en juego la unidad nacional y la Constitución".