Alejandro Bercovich: "El Fondo le va a pedir condiciones muy duras a Javier Milei"

"Este acuerdo viene a auxiliar una contabilidad a la que el Gobierno le viene metiendo mucho arte. Informa cada día que el saldo es positivo, que compra y que liquidan los exportadores. Sin embargo, las reservas no paran de caer. El mercado hoy no le termina de creer a Milei que tenga el acuerdo cerrado", describió el comunicador.

Milei apertura de sesiones Milei anunció en el Congreso que tiene un acuerdo con el FMI.

Uno de los factores que erosionaron la figura del mandatario es el escándalo con la criptomoneda $LIBRA. Así lo definió Bercovich: "El Presidente dañó su propia credibilidad al ponerle la firma al criptocurro. Ese tuit que ahora dice que, en realidad, fue algo que vio pasar y difundió, pero no promocionó. Todas cosas que son mentiras y tenemos probadísimas, no solo nosotros, sino también The Wall Street Journal y The New York Times. La verdad es que nadie sabía de la criptomoneda libra hasta el tuit del Presidente".

En tal sentido, el economista indicó que "el escándalo es tan grande, que Mauricio Claver Carone, enviado de Donald Trump para América Latina, dijo que es grave porque hay muchos norteamericanos defraudados (...) Carone fue el artífice del préstamo récord que le dio el Fondo a Macri. Siete años después, para rescatar a Milei del escándalo criptocurro, ¿estará dispuesto a cometer los mismos errores?".

Javier Milei y Donald Trump Milei apuesta a su alineación con Donald Trump. X (@OPRArgentina)

"Hubo 21 acuerdos con el FMI desde 1958, cuando Argentina ingresó al FMI. Todo indica que el Fondo le va a pedir condiciones muy duras a Milei a cambio de dinero fresco en este momento. Todo indica que, si es como me dijo un veterano del organismo, en el Fondo ven a Caputo y lloran. La experiencia propia del staff es muy negativa con Argentina", sentenció el conductor.

Por último, expuso la situación compleja que transita por estas horas el Gobierno: "Milei tiene que conseguir el acuerdo con el FMI antes de que termine el feriado de carnaval. Hoy subieron, no tanto, los bonos y las acciones a la espera de más novedades concretas. Si no las hay, el miércoles puede ocurrir algo grave".