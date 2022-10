Alberto Fernández respondió las acusaciones de Alfa de Gran Hermano

El participante del reality Gran Hermano, Walter Santiago, acusó al presidente de coimero y corrupto. "A Alberto lo conozco hace 35 años. Me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien”, había afirmado el integrante del programada apodado Alfa.

En relación a estos dichos, Alberto destaca que ninguna persona puede poner en tela de juicio la honestidad y su honradez. "el presidente es una persona honrada, nunca a participado en ningún hecho de corrupción, nunca se a cuestionado su decencia y la verdad que yo lo único que tengo para dejarle a mis hijos es la mi decencia".

En una entrevista con C5N, remarcó que "si se trata de un energúmeno o una persona muy importante, me da exactamente lo mismo, no me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que yo no tengo nada que ver".

Las acusaciones de Walter Santiago

“Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández”, fue la afirmación que realizó el integrante de la casa de Gran Hermano apodado Alfa, que tuvo una polémica presentación.

Más adelante, el participante siguió con los cuestionamientos al Gobierno: "Lo que hicieron con la pandemia, con la vacunación, con la vacunación VIP, y con la fiesta de Fabiola Yañez... ¡Fue vergonzoso para la gente! Metieron en cana a un pibe que venía de vacaciones en Brasil y estaban haciendo una fiesta. La gente eso lo ve. Se entera. Y dicen: ‘¿cómo puede ser?’”.