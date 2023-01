Alberto Fernández celebró el Globo de Oro de "Argentina 1985"

El productor, Axel Kuschevatzky comunicó la noticia de la nominación en su perfil de Twitter y explicó la importancia del reconocimiento internacional al ser "el premio más importante en su campo y la primera vez en la historia que una película argentina está nominada".

La película, escrita por Mitre y su habitual colaborador Mariano Llinás, es protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani y era la única cinta latinoamericana en competencia.

La película, que fue la más vista de 2022 en salas nacionales, deberá esperar hasta el 19 de enero para conocer si formará parte de la lista definitiva de cinco producciones internacionales que competirán por el galardón, entregado por la Academia de Cine y Televisión del Reino Unido.

"Argentina 1985", preseleccionada para competir como Mejor Película Extranjera en los premios Oscar

La película que rompió varios récords en el país, tanbién fue preseleccionada para competir como Mejor Película Extranjera en los premios Oscar en lo que significa una gran noticia para el cine argentino. La lista definitiva se dará a conocer el 24 de enero y el film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani peleará para estar en el corte.

El resto de las candidatas preseleccionadas en la categoría se encuentran: EO (Polonia), Decisión de partir (Corea del Sur), Cairo Conspiración divina (Suecia), Corsage (Austria), Close (Bélgica), Return to Seoul (Camboya), Holy Spider (Dinamarca), Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Pakistán).