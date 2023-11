Alberto Fernández: "Acá detuvieron gente para que no venda sus bienes, eso le pasó a López y De Sousa"

"Acá hay gente que pasó años y años con prisión preventiva. Se detuvo a gente para que no venda sus bienes. Hay medidas cautelares para que la gente no se escape, como la prisión preventiva, y hay medidas cautelares como el embargo o la inhibición general. Son remedios procesales que existen" , precisó este lunes el Presidente en diálogo con AM 750.

En su explicación, Fernández puso como ejemplo lo que le sucedió a López y De Sousa, accionistas del Grupo Indalo. "Cuando uno cuenta que esto pasó en Argentina, profesores de derecho procesal en el exterior escuchan aterrados. Y si uno les dice, además, que ese fallo fue ratificado por una cámara de apelaciones y una cámara de casaciones, y que la corte no quiso meterse en el tema, escuchan aterrados. Eso le pasó a López y De Sousa", remarcó.

Por último, aseguró: "Gracias a dios ese método ya no funciona porque la AFI ya no tiene espías, no armamos causas contra nadie, no tenemos espías presionando jueces y no tenemos lobistas en tribunales. Cuando uno ve como eso funcionó, realmente solo puede sentir indignación. Si uno cree en el estado de derecho si uno cree en la democracia solo puede indignarse al ver esas cosas".

Alberto Fernández sobre la Gestapo antisindical: "Usar la maquinaria del Estado es un delito"

El presidente Alberto Fernández criticó duramente la "Gestapo" antisindical que funcionó durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, tal como quedó en evidencia tras la filtración del video de una reunión del 2017, y remarcó que "usar la maquinaria del Estado para armar causas y meter presa a una persona es un delito".

En relación a la insólita defensa hecha por la exgobernadora, quien aseguró que durante su gobierno en el territorio bonaerense "no hubo ni mesa judicial ni causas armadas", el Presidente indicó que "si no estaba al tanto" de lo que estaba ocurriendo entonces "tuvimos una gobernadora que no sabemos qué hacía".

"Es muy preocupante, (Vidal) mandó a un ministro y a un intendente a reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista. Si Vidal cree que eso es una acción institucional, yo me rindo", añadió en diálogo con AM 750.

Con un claro tono de indignación, además precisó: "Esté filmado o no, es un delito. Es un delito, es utilizar a toda la maquinaria del Estado para volcarla contra perjuicio de una persona, y construir las razones para poder detenerla".

Siguiendo por la misma línea, acotó: "Nadie se preguntó qué hacían tres altos jefes de la AFI. Y un ministro de Trabajo que lo que más quería era una 'Gestapo para perseguir sindicalistas'. Estos son los sótanos de la democracia, yo no le inventé cosas a nadie, no hice una denuncia alocada".